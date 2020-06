Najpoznatiji roze komplet sakriven od očiju javnosti

Zbog uticaja na popularnu kulturu u SAD, ali i u ostatku svijeta, atentat na Džona Kenedija se smatra jednim od najdramatičnijih i najšokantnijih događaja u 20. vijeku, odnosno jednim od najpoznatijih atentata u istoriji uopšte.

Atentat na Kenedija izvršen je u Dalasu 22. novembra 1963. godine. Na Kenedija su, u 12.30 po lokalnom vremenu, dok se u predsjedničkoj limuzini sa spuštenim krovom vozio ulicama grada, ispaljena tri hica iz puške, od kojih su ga pogodila dva, koja su bila fatalna. Nekoliko sati kasnije uhapšen je bivši marinac Li Harvi Osvald, a potom i optužen za atentat. Osvald je tvrdio da je nedužan, ali to nije imao prilike dokazati pred sudom, jer ga je dva dana kasnije u policijskoj stanici ubio Džek Rubi, vlasnik noćnog kluba povezanog s organizovanim kriminalom. S obzirom na to da se nije moglo doći do više detalja u vezi s atentatom, formirano je posebno istražno tijelo zvano Vorenova komisija, čiji je zaključak bio da je Osvald djelovao sam i ubio Kenedija iz nepoznatih motiva.

Kada je Džon Kenedi upucan u Dalasu, krv je uprskala roze komplet njegove supruge Džeki. Ipak, koja se priča krije iza ovog dijela njene garderobe malo je poznato!

Tog 22. novembra 1963. godine tadašnji američki predsjednik Džon Ficdžerald Kenedi insistirao je da se ulicama Dalasa u predsjedničkoj koloni provoza u automobilu sa spuštenim krovom, što je njegovom atentatoru olakšalo posao i uvrstilo ovaj dan u jedan od najtragičnijih u novijoj američkoj istoriji.

Njegova supruga Žaklina Džeki Kenedi sjedila je u tom trenutku pored njega u roze vunenom kompletu, koji je tako postao dio istorije.

Već tada poznata kao modna ikona, nikoga nije iznenadilo to što je i ovoga puta bila besprijekorno obučena, ali ono što jeste je da je upravo ovaj kostim postao njen simbol otpora.

Naime, ona je odbila da ga skine čak i 24 časa nakon ubistva, a nosila ga je i kada je Lindon Džonson polagao zakletvu kao novi predsjednik. Na njemu su bili vidljivi tragovi Kenedijeve krvi, a ona je rekla da na taj način želi da ubica vidi šta je uradio Džonu. Prema nekim izvorima bliskim ovom predsjedničkom paru, njenom suprugu je od mnogih njenih "Chanelovih" kostima ovaj bio omiljeni.

Priča o roze kompletu pala je u zaborav kada se Džeki udala za grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa.

Nakon što je Džeki konačno skinula komplet, njena majka ga je stavila u kutiju, na njemu zapisala datum 22.11.1963. i ostavila ga na tavan kuće u kojoj je živjela. Godinama kasnije Džekina i Džonova kćerka Elizabet pronašla je kutiju i komplet, koji nikada nije opran i na kome su još vidljivi tragovi krvi, te ga donirala Nacionalnom arhivu. Bilo je to 2003, devet godina nakon smrti njene majke.

Prilikom pradaje paketa imala je samo jedan uslov!

Čuveni "Chanelov" komplet roze boje, koji se sastoji od sakoa i suknje klasičnog kroja, a čije replike su u nekoliko filmskih i serijskih ekranizacija života Kenedijevih nosile glumice poput Kejti Holms i Natali Portman, ne smije da se prikazuje u javnosti do 2103. godine!

Ostaje da se nagađa koji su razlozi Elizabet Kenedi da ovakvom odredbom "ucijeni" Nacionalni arhiv. Zabrana i dalje traje, a čak i nakon isteka neki budući pripadnici porodice Kenedi moći će ponovo da pregovaraju o uslovima čuvanja kompleta.