Otkriven "semafor" za igru drevnih Maja

Arheolozi su u Meksiku otkrili isklesani kamen za koji vjeruju da je korišćen kao semafor za pelotu, igru loptom koju su Maje igrale prije hiljadu godina.

Kružni kamen pronađen je na arheološkom nalazištu Čičen Ica i smatra se da je star najmanje 1.200 godina.

U njegovom centru su dva igrača sa kapama na glavi okružena hijeroglifskim pismom.

Stručnjaci sada analiziraju pisanje kako bi dešifrovali njegovo moguće značenje.

#Archaeologists in #Mexico have uncovered an intricately carved stone they believe was used as a scoreboard for pelota, a ball game played by the #Maya hundreds of years ago. https://t.co/yawnSwaBSE pic.twitter.com/ikCbSFjgFm