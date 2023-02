Otkrivena kafana stara 5.000 godina (VIDEO)

Tim američkih arheologa je u Iraku otkrio 5.000 godina staru kafanu sa otvorenim prostorom za ishranu i dijelom kuhinje.

Kafana je otkrivena u južnom drevnom iračkom gradu Lagaš, sada poznatom kao Al-Hiba, a u njoj su otkrivene klupe, prostorija koja je služila kao frižder, peć i ostaci stare hrane, prenosi "Jerusalem post".

"Otkrivanje lokacije poput ove gotovo 5.000 godina stare javne kafane tako blizu površine je nevjerovatno. Samo pedantno, višefazno horizontalno iskopavanje može razotkriti ono što je ostalo" rekla je direktorka arheološkog projekta Lagaš i kustos odjeljenja za Bliski istok u Pen muzeju, iz Filadelfije, Holi Pitmen.

Direktorka istraživanja Sara Picimenti, sa Univerziteta u Pizi, rekla je da je predložila da bi tim, umjesto da kopa direktno nadole, trebalo da promjeni pristup i kopa vodoravno, kao i da je na taj način otkriveno da je kafana samo 50 centimetara ispod površine.

Kako se navodi, Lagaš je bio jedan od najstarijih i najvećih mesopotamskih gradova oko 3.000 godina prije nove ere, koji je zbog okolnih močvara i plodne zemlje, bio glavni centar za poljoprivredu i ribarstvo.

Pitmenova i tim međunarodnih istraživača uključeni su u Arheološki projekt Lagaš već četiri godine.

Od početka istraživanja 2019. godine, arheolozi su pronašli dvije kuće, puteve, uličice, peći za pečenje keramike i keramike koje su ostale netaknute hiljadama godina.

Pitmen je rekla da stanovnici Lagaša nisu bili ni elita, ni robovi, već slobodni ljudi koji žive u urbanim naseljima, što je potpuno drugačije od onoga što su naučnici ranije mislili.

Archaeologists Uncover 5,000-year-old Tavern, Ancient Fridge in Iraq: Archaeologists from the University of Pennsylvania uncovered a 5,000-year-old tavern in the ancient city of Lgash. https://t.co/3bvbcJSkUh pic.twitter.com/hUHjnSOyUb