Otkrivena "zlatna grobnica" iz bronzanog doba

Jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Jermeniji nalazi se 40 km zapadno od prijestonice Jerevana i zove se Metsamor.

U njemu su otkriveni tragovi jednog od najstarijeg naselja koje datira iz 4. milenijuma p.n.e., tj. perioda bakarnog doba. Takođe je utvrđeno i da je na ovom prostoru postojalo utvrđeno naselje tokom bronzanog i ranog gvozdenog doba. Sa sve citadelom i kiklopskim zidinama, zbog čega je vremenom postao važan privredni i verski centar.

Iskopavanje nekropole su donijela nova spektakularna otkrića

Sve navedeno je već samo po sebi spektakularno otkirće, međutim, naučnici iz Centra za arheologiju Univerziteta u Varšavi i Odeljenja za antikvitete i zaštitu nacionalnog nasleđa Jermenije, su se udružili u zajedničkom projektu kako bi istražili grobnice sa nekropole koja se nalazi na ovom lokalitetu. Ono po čemu su one specifične jeste da su okružene velikim kamenim pločama, zbog čega se u stručnoj literaturi nazivjau i cistama.

U jednoj od njih su otkrili i ostatke dva skeleta, muškarca i žene, za koje se pretpostavlja da su preminuli negde između 30. i 40. godine, tokom kasnog bronzanog doba ili preciznije rečeno u 13. veku p.n.e..

"Uzrok smrti ove dve osobe je za nas misterija. Ali sve ukazuje na to da su umrli istovremeno, jer nismo naišli na tragove ponovnog otvaranja grobnice" , objasnio je Кšištof Jakubiak sa Univerzitetu u Varšavi. Jakubiak veruje da je ovo otkriće jedinstveno, jer grobnica nije opljačkana - iako je sadržala bogat grobni materijal.

Dio njenog raskošnog inventara uključuje stotinu zlatnih i karneolskih ogrlica, različitih oblika, kao i zlatnih priveska, od kojih su neki po dizajnu veoma sličnim keltskim krstovima. Otkriveno je i desetak keramičkih i zemljanih posuda, verovatno uvezenih iz nekog od mesta sa sirijsko-mesopotamske granice.

Jakubiak kaže da je do sada na nekropoli - koja se prostire na oko stotinu hektara - ispitano oko stotinu grobnica, a da samo nekoliko njih nije opljačkano. Ipak, i pored bogatog arheološkog materijala, naučnici i dalje ne zanju mnogo o narodu koji je živeo ovde, izuzev činjenice spomenute na početku - da je ovo mesto nekada predstavljalo regionalni centar.

Polish and #Armenian archaeologists uncovered a well-preserved tomb in Metsamor, #Armenia that contains the remains of a man and a woman, most likely a couple,. The tomb dates from the late Bronze Age (1300–1200 BC), making it some 3,200 years old. #Armenians #ArmenianHistory pic.twitter.com/koE4n2YNnI