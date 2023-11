Ovako je Merilin Monro pjevala Džonu Kenediju (VIDEO)

Godina je 1962. Fatalna plavuša Merilin Monro pokušavala je oživjeti svoj zanimljivi privatni i profesionalni život.

I dalje je ona bila velika filmska zvijezda, no njen film "Neprilagođeni" (koji je snimila godinu ranije) nije dobro prošao na bioskipskim blagajnama. Takođe se u to vrijeme razvodila od supruga, novinara Artura Milera, prošla je operaciju žučnog mjehura te se oporavljala od boravka u psihijatrijskoj bolnici na Menhetnu - zbog svega toga je u to vrijeme bila psihički krhka.

U proljeće su stvari krenule nabolje, glumica se preselila u novi dom u Los Anđelesu i ponuđena joj je glavna uloga u filmu "Something's Got to Give". Posebno se veselila nastupu u Madison Square Gardenu 19. maja u čast predsjednika Džona F. Kenedija. Glasine o aferi između Monro i JFK-a počele su nekoliko mjeseci prije događaja.

Monro i Kenedi su bili bliski, no neki stručnjaci tvrde da njihova afera nije dugo trajala. Proveli su noć zajedno nakon zabave u domu Binga Krozbija u Palm Springsu krajem marta, a za to vrijeme, neki nagađaju, on joj je dao u ruke pozivnice za događaj u Madison Square Gardenu. Događaj je bio tempiran za proslavu njegovog 45. rođendana, iako je njegov pravi rođendan bio 10 dana kasnije.

Monro je napustila set filma "Something's Got to Give" 17. maja i sljedeća dva dana je provela na probama u Njujorku. U noći događaja nosila je posebnu haljinu krojenu po njezinim savršenim mjerama, boje mesa koju je za nju dizajnirao Jean Louise.

Događanje je okupilo brojne poznate face tog doba: Elu Ficdžerald, Bobija Darina, Mariju Kalas. Kenedijev šurjak, glumac Piter Louford, je Merilin par puta lažno predstavio, a kako se ona nije pojavila, ljudi u publici su mislili da nje nema... Sve dok nije stupila na pozornicu, skinula bundu i izazvala divljenje.

Haljina boje mesa je bila napravljena od markizeta, a na nju je dizajner Mackie aplicirao 2500 sitnih kristala. Haljina je bila našivena na glumici jer je bila jako uska, a ona ispod haljine nije nosila gaćice.

Merilin je Kenediju snenim glasićem na pozornici otpjevala "Happy Birthday Mr. President" (Srećan rođendan, gospodine predsjedniče). Nakon toga, zahvaljujući izvođačima s pozornice, Kenedi se našalio da bi se mogao povući nakon što je doživio da mu se pjeva za rođendan na tako krasan način.

'Vođenje ljubavi s predsjednikom pred 40 miliona Amerikanaca'

Iako je taj nastup potaknuo glasine o njihovoj aferi, novinarka Doroti Kilgalen opisala ju je kao "vođenje ljubavi s predsjednikom pred direktnim pogledom četrdeset miliona Amerikanaca" i to je takođe označilo kraj njihovih interakcija. Glumica i predsjednik nakratko su još popričali na afterpartiju šefa studija Artura B. Krima, a dokaz tome je jedna fotografija njih dvoje (zajedno s bratom Robertom) i poslije toga se više nisu vidjeli.

Monro se vratila snimanju filma "Something's Got to Give" da bi odmah nakon 36. rođendana dobila otkaz zbog višestrukih izostanaka. Fox ju je pokušao ponovo angažovati nakon što je kolega Din Martin zaprijetio da će dati otkaz, ali snimanje se nikada nije nastavilo. Dana 5. avgusta, Monro je pronađena mrtva u svom domu u Brentvudu od predoziranja. Petnaest mjeseci kasnije, predsjednik Kenedi je ubijen.

Iako je izvedba "Srećan rođendan, gospodine predsjedniče" trajala cijelu minutu, ostala je jedna od njenih najpoznatijih trenutaka na pozornici.

Cijena haljine s vremenom porasla pa je 1999. godine prodana za oko 1,5 miliona dolara. Godine 2016. Ripley's Hollywood Boulevard muzej je za nju platio oko sedam miliona dolara i čuva je i dan danas, prenio je net.hr.

