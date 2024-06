Ovako je izgledao faraon koji je brutalno ubijen prije 3.500 godina (FOTO)

Naučnici su rekonstruisali lice drevnog egipatskog faraona koji je brutalno ubijen prije 3.500 godina, otkrivajući kako je kralj dočekao svoju sudbinu.

Postoje dvije pretpostavke: Sekenenre-Tao-II, takođe poznat kao "Hrabri", ubijen kada je zarobljen usred noći ili na bojnom polju u dobi od 40 godina dok je pokušavao da oslobodi Egipat od naroda Hiksa 1555. godine prije nove ere.

Tim arheologa sa australijskog univerziteta Flinders sastavio je njegovo lice pomoću CT skeniranja i rendgenskih snimaka kraljeve iskrivljene lobanje, prikazujući faraona sa malim očima, malim usnama i visokim jagodicama, prenosi B92.

Rekonstrukcija lica je takođe otkrila da je udarac u gornji deo Toinog mozga vjerovatno doveo do njegove smrti.

Način na koji je faraon poginuo, bio je predmet debate od kada su pronađeni njegovi ostaci 1800-ih. Ali ono što se zna je da je bilo nekoliko napadača koji su napali Taoa iz različitih pravaca.

Taovo lice je rekonstruisano koristeći njegovu lobanju koju su arheolozi pronašli u kompleksu grobnica poznatom kao Deir el-Bahri, unutar nekropole u Tebi, davne 1886.

Digitalno su skenirali ostatke, otpremili ih na računar i popunili prazna mjesta lobanjom druge osobe koja je prethodno bila digitalizovana.

