Pogledajte otvaranje sarkofaga sa mumijom starom 2.600 godina

Naučnici su u Egiptu nedavno pronašli 59 sarkofaga starih više od 2.600 godina, koji su bili gotovo savršeno očuvani.

Ovo otkriće desilo se blizu Kaira, a vjeruje se da su u njima sahranjeni sveštenici i drugi ugledni ljudi iz tog perioda.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ pic.twitter.com/5oLfAM7zAV