Priča o majmunu koji se borio u ratu: Zaradio penziju i odlikovanje (FOTO)

Babuni ili pavijani važe za veoma inteligentne životinje privržene ljudima koji brzo uče i imaju sposobnost oponašanja onoga što vide.

Takav je bio slučaj i sa Džekijem.

Džekija je, početkom 20. vijeka, pronašao čovjek po imenu Albert Mar kako luta po njegovoj farmi u blizini današnje Pretorije u Južnoafričkoj Republici. Mladunče je izgledalo izgubljeno. Čovjek je pretpostavio da su mu roditelje ubili lovci, pa je riješio da ga ponese kući.

U narednim godinama, Džeki i Albert postali su nerazdvojni. Život je bio miran i uobičajan sve do 1914. godine i izbijanja Prvog svjetskog rata.

Nakon što se južnoafrička vojska pridružila Saveznicima, Albert je mobilisan u 3. pješadijski puk. Ne želeći da ostavi prijatelja, pitao je da li i Džeki može da krene sa njim u rat.

Na opšte iznenađenje, nadređeni su rekli - da.

Nakon što je stigao u odred, Džeki je tretiran kao i svi ostali vojnici. Dobio je uniformu, kapu, platnu knjižicu i pribor za jelo.

Čak se i ponašao kao i svi ostali vojnici. Kada bi vidio nadređenog oficira da prolazi, ustao bi, ispravio se i salutirao. Palio cigarete za svoje kolege, a zajedno sa Albertom obavljao je i stražarske dužnosti, što je bio posao u kojem se pokazao kao izvanredan zbog svog pojačanog čula mirisa i sluha.

Zbog svoje posvećenosti vojsci, postao je zvanična maskota 3. južnoafričkog pješadijskog puka i svuda je vođen sa vojnicima. Iako je danas ovaj čin mnogima nerazumljiv i čak surov, u vojnoj istoriji tog perioda bilo je mnogo pukova koji su imali životinje za maskote.

"Corporal Jackie," a baboon who was commissioned as a corporal in the South African Army when his owner refused to go to war without him. He lit cigarettes for his comrades, was wounded twice and won medals, and comforted wounded men until help could arrive. pic.twitter.com/4gMXxToHSm