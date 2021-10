Pronađen prikaz bika star 4.000 godina

Džinovski geoglif u vidu bika arheolozi su otkrili na groblju iz ranog bronzanog doba - u Rusiji.

Geoglif otkriven u Sibiru star je više od 4.000 godina, što ga čini mnogo starijim od poznatih peruanskih Naska-linija i britanskog Bijelog konja

Geoglifi, koji često imaju duhovno ili vjersko značenje, zapravo su predstave napravljene formiranjem struktura na tlu, ili urezivanjem, ali se kompletno mogu vidjeti tek sa dovoljne visine.

Bik, pronađen u Rusiji, dimenzija tri sa četiri metra, napravljen je od pažljivo raspoređenih elemenata od šljunka i od pijeska.

Riječ je o djelu groblja iz ranog bronzanog doba otkrivenog u blizini Kondergea, sela na jugozapadu Tuve, blizu ruske granice sa Mongolijom.

Prema riječima arheologa iz Ruske akademije nauka koji su učestvovali u otkriću, ovo je prvi geoglif koji prikazuje životinju, pronađen u ovom dijelu centralne Azije.

"Lik bika je vrlo tipičan motiv za srednjoazijske kulture ranog bronzanog doba. Kasnije su ih zamijenili prikazi jelena", rekla je Marina Kilunovskaja, šef arheološke ekspedicije u Tuvi.

Kilunovskaja je rekla da su u Tuvi i okolnim područjima otkriveni i petroglifi ili skulpture u obliku bika, ali da je ovo prvi geoglif.

Inače, od kompletnog prikaza, ostala je polovina - prednji dio forme životinje je uništen izgradnjom puteva četrdesetih godina prošlog vijeka.

Geoglifi su umjetnička djela nastala mijenjanjem površine tla a kao materijali, koriste se i pijesak, šljunak, drvo.

Pozitivni geoglif nastaje od materijala postavljenog na tlo, dok se negativan geoglif formira uklanjanjem materijala (urezivanjem).

Iako neki geoglifi jasno predstavljaju životinje i druge prirodne slike, mnogi imaju čudne kvadratne, kružne ili šestougaone oblike.

Najpoznatiji geoglifi su Naska-linije u Peruu, a kulturološki značaj ovih svojevrsnih djela i dalje nije potpuno jasan.

