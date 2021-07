Šta je bila Teslina omiljena hrana, zašto nije jeo iz okruglih tanjira

Prije 165 godina rođen je Nikola Tesla. Za više od vijeka i po, gotovo sve priče o njemu su ispričane. Ovo je priča o jednom od najvećih naučnika svih vremena iz drugog ugla - kulinarskog.

Duže od dvije decenije Milijan Stojanić, inspirisan Tesla priznanjima za gastronomiju, bavio se istraživanjem jelovnika najumnijeg naučnika srpskog porijekla, kroz njegov put u Evropi i Americi.

"Mleko, mlečne prerađevine, sirevi, to nikada nije izostajalo i to je najviše konzumirao Nikola Tesla, i sve ostalo i biljnog i životnjiskog porekla. Jeo je on jagnjetinu, pogotovo tu jagnjetinu, za koju je voleo da mu kuvari u Americi spremaju", rekao je Stojanić.

Međutim, meso je izbacio potpuno iz ishrane u 65. godini, zbog problema s prostatom, kada se bazirao na vegetarijanski jelovnik, uz razne kombinacije sa celerom.

"Ono što je njega nosilo kroz život jesu ti mlečni proizvodi, mlečne prerađevine, med, poneki konjak, odnosno viski, malo vina, ali sve sa merom. Znači Nikola Tesla je jeo dva puta dnevno, bilo da je bio u Smiljanu, u Evropi, u Americi. I ono što je Tesla govorio svima - nemojte se prejedati i nemojte žuriti na onaj svet", dodaje Stojanić.

Tesla nikada nije jeo iz okruglih tanjira.

"Nikola Tesla, kada je bio mali nije umeo da piše i crta desnom rukom, nego je sve to radio levom rukom i vrlo teško je pravio krugove, onda kada je učiteljica ili nastavnik tražili od njega i on je to bukvalno omrzao", kaže Stojanić.

Odrastajući kao dijete pravoslavnog sveštenika, čuveni naučnik pridržavao se i navika koje je stekao u djetinjstvu.

Uz sve specifičnosti oko ishrane, Nikola Tesla je cijelog života i postio. Tako da je do kraja života nosio isti konfekcijski broj.

(RTS)