Šta su radili banjalučki policajci u vrijeme Kraljevine Jugoslavije?

Banjalučki policajci su tridesetih i četrdesetih godina prošlog vijeka na svom poslovnom “meniju”, iako sa sadašnje distance to izgleda prilično bizarno, pored teških kriminalističkih zadataka, imali i obavezu da prate temperaturu vazduha i vode u glavnom gradu tadašnje Vrbaske banovine, budu za petama špijunima, gatarama, ali i da sprečavaju poskupljenja.

Prema zahtjevima tadašnjeg Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, momci u plavom mjerili su najvišu, srednju i najnižu temperaturu s ciljem razvoja turizma. Izvještaji su se slali faksom i po kuririma Odsjeku za turizam u Beogradu. Jedan od izvještaja, od 9. septembra 1940. godine, svjedoči o tome da je najviša temperatura u Banjaluci u prethodnom mjesecu te godine iznosila 31,6, a najniža 6,1 stepen Celzijusa. U izvještaju se nalazi i kolona o temperaturama jezerske i riječne vode. Prema arhivskim podacima rijeka Vrbas je, za razliku od tadašnjih vrućih političkih prilika pred Drugi svjetski rat, bila poprilično hladna, pa su se tog avgusta u ovoj rijeci kupali samo najhrabriji. Osim rada u turističke svrhe, prema arhivskoj građi Uprave policije Banjaluka u Vrbaskoj banovini, tadašnji policajci su ganjali razne špijune, pratili strane novinare, istraživali ko se bavi gatanjem, ali i sumnju u švaleraciju tadašnjeg direktora Gimnazije. Nije im bilo strano ni reagovanje s ciljem sprečavanja poskupljenja životnih namirnica.

"Čast mi je izvestiti Kraljevsku bansku upravu, da sam preduzeo sve potrebno u cilju sprečavanja povišenja cena osnovnim životnim namirnicama i izdao naređenje policijskim organima da strogo motre na sve one trgovce i špekulante, koji cene namirnicama povisuju, pa svaki konkretni slučaj prijavljuju radi najstrožeg kažnjavanja prekršitelja", navodi se u izvještaju iz 1935. godine.

Američki novinar

Na meti istražilaca našao se i američki novinar R.H. Markam iz Kanzas Sitija. Razlog za njegovo praćenje je činjenica da je bio neprijateljski raspoložen prema Kraljevini Jugoslaviji. Izvještaj o njegovom praćenju nosi oznaku “st. pov. br 15/31” od 13. juna 1931. godine. Kao primalac izvještaja navedena je Kraljevska banska uprava, Upravno odeljenje. U iscrpnom dokumentu Uprave policije Banjaluka navodi se da je on u glavni grad Vrbaske banovine stigao iz Beograda, te je oko pet popodne u hotelu “Bosna” iznajmio sobu.

"Oko osam sati sišao je u salu da večera, a posle večere izjavio je portiru da istu noć putuje za Zagreb. On je doista tada i otputovao", piše u strogo povjerljivom izvještaju inspektora zaduženog za praćenje Amerikanca.

Dalje navodi da se brzi odlazak novinara R.H. Markama iz Banjaluke dovodi u vezu sa odlaskom biskupa Gavrića, koji je baš tog dana i istim vozom takođe otputovao za Glajhenberg.

"O odlasku Gavrića podneo sam izveštaj 11. ovog mjeseca str. pov br 6 o izdatim putnicama. Molim da se o dolasku i odlasku ovog novinara izvesti Ministarstvo unutrašnjih poslova pošto je prema saznanju novinar neprijateljski raspoložen prema našoj državi", stoji u izvještaju.

Osim stranog novinara, pod lupom policije našla se i artistkinja, pjevačica Sonja Vujović, zbog sumnje da radi za mađarsku obavještajnu službu. Prema dokumentu Štaba Vrbaske divizijske oblasti Đeneralštaba Kraljevine Jugoslavije, Upravi policije je naređeno da prati pjevačicu i da ako je primijeti u Banjaluci, o tome odmah obavijesti Štab. Naredba za praćenje upućena je zapovjedniku straže i svim policijskim stanicama i agentima.

"Naređuje vam se da za slučaj da se imenovana pojavi u Banjaluci obratite svu pažnju pa ako šta sumnjivo zapazite da odmah izvestite upravu pozivom na gore navedeni broj", stoji u naredbi!

Odgovor je ubrzo uslijedio iz Uprave policije pod nazivom “Predmet: Vujović Sonja, artistkinja i pevačica umnožene fotografije.” U tom dokumentu je navedeno da je Upravi policije čast dostaviti fotografije pomenute pjevačice umnožene u sedam primjeraka.

"Istovremeno se izveštavate da su preduzete sve mere nadzora za slučaj da se imenovana pojavi u Banjaluci i u slučaju da se što sumnjivo primeti biće naslov o tome obavešten", piše u izvještaju.

Gatanje

Banjalučki policajci u ta, sad već davna vremena, od kojih je prohujalo već osam decenija, posebnu pažnju posvetili su i čestom odlasku iz grada Naziva Huseđinovića, koji je svakog petka putovao u Zagreb. Komanda Vrbaske divizione oblasti obavijestila je banjalučku Upravu policije o tome i zatražila dodatnu istragu jer “pada u oči” to što on u Zagrebu provede samo jedan dan i odmah se vraća. Bilo je sumnjivo i to što Huseđinović raspolaže sumama koje ne može da dobije redovnim zanimanjem. Uprava je ozbiljno shvatila zadatak i Komandu obavijestila da se Huseđinović bavi gatanjem.

"Uprava je proverama ustanovila da se on bavi predskazivanjem sudbine lakovernom svetu. Povodom njegovog zanimanja Uprava je provela izvide i u njegovom stanu zaplenila predmete koji su mu služili u radu", navedeno je, između ostalog, u izvještaju Uprave policije Banjaluka poslanom Komandi vrbaske divizione oblasti - Đeneralštabu.

Natpisi "Direktor gimnazije Gordić drži harem" i "Roditelji čuvajte decu, Gordić je kurvar", koji su u noći 7. na 8. maj 1934. godine osvanuli na školama, bili su "okidač" policiji da istraži optužbe.

"Na zidu Gimnazije crnim slovima pisalo je 'Harem Gordić'. Na prostoru pred Gimnazijom pisalo je 'Dole direktor', na Trgovačkoj akademiji 'Gordić zloupotrebljava učenice i zlostavlja učenike. Fuj'. Na velikom trgu i tarabama 'Roditelji čuvajte svoje kćeri, direktor Gimnazije Gordić je kurvar'. Na mostu potoka Crkvene 'Direktor Gimnazije Gordić j... svoje učenice, roditelji čuvajte svoju decu. Gordić je zaraženi kurvar'", piše u policijskom izvještaju.

Dodaje se da je Banjalučanin T. Matijević rekao policiji kako je više puta noću vidio direktora i njegovu učenicu Ilićevu kako šetaju Alejom Vojvode Stepe, takozvanom “Alejom uzdisaja”, i to između 20 i 21 čas!

"Supruga A. Bulbuka pred hotelom 'Bosna' pričala mi je da je Gordić, istog dana kada su se pojavili oni natpisi na zgradi gimnazije i drugim mestima, išao sa svojom učenicom Ilićevom put Gornjeg Šehera. Ovo ju je začudilo i smatrala je to nekom vrstom demonstracije", navode iz policijske uprave.

Direktor i njegova učenica bili su i narednih dana pod lupom policije, ali i svojih sugrađana koji su tvrdili da su im ušli u “švalerski” trag.

"Direktor Gordić stojao je pred kućom gđe Malić, u društvu gđice Ilić, učenice ovdašnje Gimnazije. U prolazu, mogao sam iz njihovog držanja zaključiti da je Gordić sa Ilićevom razgovarao nešto sasvim ozbiljno. Ovdašnji trgovac B. Plavčić pozvao me pred svoju radnju gde mi je rekao “Kaži gospodinu upravniku da ću ja na svojoj radnji napisati - Gimnazija je kupleraj, ovo je skandal”. Gordić već dva sata ima kako je došao pred kuću i čekao onu Ilićevu, svoju učenicu. Gđa Malić mi kaže da je čula sa prozora, gde se Gordić dogovorio sa Ilićevom da idu na Petrićevac. Hajde za njima, ona je otišla ulicom Kneza Arsena, a on Kraljice Marije, pa će se sastati gde su se dogovorili", navedeno je u policijskom izvještaju koji već decenijama svjedoči o posvećenosti policije da razotkrije društvene nepravilnosti, ali i o tome kako građanima nije bilo strano da se nađu u "detektivskoj ulozi".

(Glas Srpske)