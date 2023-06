U Istanbulu pronađena statua grčkog boga Pana stara 1.700 godina

Tokom nedavnog iskopavanja u Arheološkom parku Sarachane u Istanbulu arheolozi su pronašli fantastičan artefakt, pagansku statuu grčkog boga Pana za koju se vjeruje da je stara oko 1.700 godina.

Statua je visoka 20 i široka 18 centimetara, a vjeruje se da pripada periodu Rimskog carstva. Pronađena je na dubini od 260 centimetara te joj nedostaje lijeva ruka i donji dijelovi tijela.

Pan je bio istaknuta ličnost u grčkoj mitologiji, smatrao se bogom sela, pastira i satira, imao je karakterističan izgled jer je bio prikazan kao polu-koza i polu-čovjek. Njegov izgled je u narod unio osjećaj straha i strepnje.

Sama riječ "panika" pronalazi svoju etimologiju u imenu grčkog boga Pana, jer je njegova iznenadna pojava na selu izazvala strah ljudi koji su se dali u bijeg. Prema grčkoj mitologiji, Pan je bio poznat po svojoj navici da ljutito viče, a njegovi iznenadi ispadi su izazivali paniku među onima u njegovoj blizini navodeći ih da bježe u strahu, prenosi "Klix". Međutim, Pan se nije povezivao samo sa zastrašujućim aspektima, jer je prikazivan i kao radosna figura koja je lutala po selu dok je svirala svoju flautu.

