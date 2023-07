U Njemačkoj pronađen nestali grad (FOTO)

KIEL - Arheolozi su uspjeli pronaći lokaciju crkve nestalog drevnog grada Rungholta. Prema legendi, more je u jednoj noći nakon jake oluje progutalo bogat grad kao kaznu za grijehe njegovih stanovnika. A šta su bili navodni grijesi? Odgovor je: pijanstvo, bezbožnost i razmetanje bogatstvom.

Priče baki i djedova navode da je život u izobilju doveo do nemoralnog načina života, a kraj je došao oko Božića 1362. kada je grupa pijanih mladića pokušala natjerati sveštenika da u lokalnoj gostionici svinji da posljednje pomazanje. Sveštenik je nakon toga, kako kaže legenda, otišao u crkvu i molio Boga da kazni mladiće.

Sljedećeg je dana sveštenik napustio grad, a nedugo zatim je Rungholt zahvatila snažna oluja koja ga je izbrisala s lica Zemlje. U pričama stoji da se srednjovjekovni zvonik mogao još neko vrijeme čuti iz dubina Sjevernog mora, piše "Business Insider".

Uprkos mitu o "Božjem uništenju", naučnici nisu smatrali da se radilo samo o lokalnoj legendi, već da je Rungholt zaista postojao, stoga su arheolozi i drugi stručnjaci krenuli u potragu za potopljenim srednjovjekovnim gradom.

Kako bi pronašli legendarnu crkvu i naselje koje je okružuje, stručnjaci sa Univerziteta Kristian-Albreht u Kielu su se služili kombinacijom geonaučnih i arheoloških metoda i otkrili ostatke "sjeverne Atlantide" u Vadenskom moru, odnosno oko ostrva Sudfal su pronašli oko dva kilometra srednjovjekovnih humki.

Pronađeni ostaci luke, temelji velike crkve i sistem odvoda

"Ostaci naselja skriveni ispod blata prvo se lokalizuju i mapiraju putem raznih geofizičkih metoda kao što su magnetska gradiometrija, elektromagnetska indukcija i seizmika", rekao je geofizičar Denis Vilken sa Univerziteta Kiel. Naučnici su tokom istraživanja pronašli ostatke luke, temelje velike crkve i sistem odvoda, prenosi "Index".

U saopštenju navode da su istraživanja plimnih ravni dovela do novih značajnih otkrića i neuporediv uvid u živote naroda Sjeverne Frizije. "Ostaci srednjovjekovnog naselja već su jako erodirani i najčešće ih možemo uočiti kao negativne otiske. Dakle, pod hitno moramo intenzivirati istraživanje", kazala je Hana Hadler s Instituta za geografiju na Univerzitetu Majnc.

Researchers from Kiel University find lost town of Rungholt - a mythical settlement like Atlantis - that vanished in 1362 due to flood surge. The trading port really did exist as they’ve located remains of its church under mudflats at North Frisia using magnetic gradiometry. pic.twitter.com/feU3I3gABn