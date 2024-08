Vještačka inteligencija otkrila kako je izgledao Isus Hrist (FOTO)

Vještačka inteligencija je nedavno rekonstruisala “lice Isusa Hrista” na osnovu tkanine za koju hrišćani već vijekovima vjeruju da je korišćena za umotavanje njegovog tijela nakon raspeća.

Torinski pokrov vijekovima dijeli javnost. Sa jedne strane, riječ je o jednoj od najpoznatijih hrišćanskih relikvija na svijetu, za koju se vjeruje da se na njoj može vidjeti otisak tijela Isusa Hrista nakon raspeća. Sa druge strane, dio svjetske javnosti ovaj komad tkanine rutinski odbacuje kao falsifikat.

Sada je vještačka inteligencija iskorišćena za reinterpretaciju zagonetne relikvije kako bi pronašla “pravo lice Isusa“. Na ideju je došao britanski Dejli Ekspres, a mediji je najsavremeniji AI za slike “Midjourneiy” da stvori simulaciju lica čiji su obrisi sačuvani na pokrovu.

I, ovo su rezultati…

Artificial intelligence has imagined the "face of Jesus Christ" from the Shroud of Turin, the cloth believed to have covered His body immediately after the Crucifixion. Image: Daily Star pic.twitter.com/ReuwtXbLSF