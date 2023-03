Alžir kupuje 50 srpskih Nora B-52

Oružane snage Alžira dogovaraju kupovinu 50 samohodnih top haubica Nora B-52 155mm, javlja lokalni vojni bloger ALN54DZ.

Kako BBM nezvanično saznaje radi su količini od 54 Nore ili tri bataljona/diviziona.

Prema nezvaničnim informacijama alžirskog vojnog blogera priželjkuje se verzija koju je, kako navodi, Jugoimport SDPR testirao u SAD - Nora B-52 M21.

Na poligonu Juma 2021. detaljno je provjeren M21 u okviru programa američke vojske za analizu sadašnjeg stanja artiljerijskih sistema kalibra 155 mm. Za razliku od ostalih Nora-B52 izrađena je na šasiji njemačkog kamiona MAN umjesto ruskog Kamaza. Poboljšan je sistem automatskog punjenja koje omogućava da se dejstvuje sa četiri projektila u minuti.

Takođe, ALN54DZ je komentarisao da smatra da je ova kupovina "samo početak".

Srpska Nora pobijedila je na konkursu francusku haubicu Cezar, takođe kalibra 155 milimetara, koju je kupio alžirski susjed Maroko, navodi se u informaciji koju je objavio ALN54DZ.

Nora B-52 se testira od Alžiru već nekoliko godina, a na forumima se nalaze fotografije iz 2017. godine, kada je testirana verzija na šasiji ruskog kamiona Kamaz 8x8.

Kao ključni trenutak u odluci državnog i vojnog vrha Alžira ovaj medij navodi posjetu državne delegacije Sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021 u Beogradu. Tada su održani razgovori na najvišem nivou, a alžirska delegacija obišla je štandove srpskih proizvođača naoružanja.

Alžirci priželjkuju Noru B-52 M-21 jer se radi o jednom od najsavremenijih borbenih sistema artiljerije. Maksimalni domet je 41 kilometar, brzina gađanja je 3 do 4 granate u minuti i djeluje na temperaturama od minus 25 do plus 55 stepeni Celzijusa.

Ove karakteristike su pogodne za teren u Alžiru gdje osim pustinje i visokih temperatura postoje i planine sa niskim zimskim temperaturama. Takođe verzija M-21 pravi se na šasiji teškog kamiona MAN sa pogonom na 8 točkova.

Nora B-52 M21 nosi 36 granata, od kojih je 12 u automatskom punjaču spremno za paljbu. Posada komunicira putem interne radio, kako bi bili otporni na elektronsko ometanje neprijatelja.

Kao i ranije verzije Nore B-52 i M21 je sposoban za dejstvo principom MRSI (Mupltiple Round Simultaneus Impact), gdje se granate ispaljuju pod različitim uglom i različitim barutnim punjenjem tako da istovremeno padnu na cilj.

Nije poznato da li su predmet pregovora i kupovine i komandna ili izviđačka vozila tip Miloš ili BOV. Takođe, nije poznat detalj da li u paketu biti i neka vrsta navigacionog sistema, inercijalne ili satelitski GPS.

Oruđa iz familije Nora B-52 proizvodi srpsko javno preduzeće Jugoimport SDPR u svom pogonu u Borbeni složeni sistemi u Velikoj Plani, a dijelovi sistema proizvode se u Srbiji ili dolaze iz uvoza.

Projekat je izvorni razvio Vojnotehnički institut, ali je sva autorska prava i tehničku dokumentaciju otkupio Jugoimport SDPR početkom 2000-ih godina.

Korisnici su Vojska Srbije sa 18 oruđa, Kipar ima 24, Bangladeš 18, Mjanmar 30, Kenija ima najmanje 2 i bila je prvi kupac, tako da bi Alžir sa 50 ili 54 komada bio najveći korisnik.

Alžir trenutno od artiljerije posjeduje 1.127 artiljerijskih oruđa, od kojih je 224 samohodnih haubica - 140 sovjetskih 2S1 Gvozdika 122 mm, 30 ruskih 2S3 Akacija 152 mm i 54 kineskih samohotki PLZ-45 kalibra 155 mm.