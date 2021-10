Američka firma stavila snajpersku pušku na robota, stručnjaci užasnuti

Kompanija specijalizovana za vojne robote, Ghost Robotics, proizvela je robota na kojeg je montirana snajperska puška.

"Držimo SAD i naše savezničke specijalne snage opremljene najnovijim inovacijama", objavio je Ghost Robotics u tvitu s fotografijom četvoronožnog robota opremljenog snajperskom puškom.

Samu pušku pod nazivom SPUR je proizvela kompanija Sword InternationaI, koja se bavi proizvodnjom oružja, te je opisuje kao "automatski upravljanu pušku za specijalne svrhe".

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu