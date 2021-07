Američka ratna mornarica pauzira sa razvojem futurističkog supertopa

Više od 10 godina Ratna mornarica SAD radi na razvoju oružja koje koristi električnu energiju za ispaljivanje projektila i do sedam puta brže od brzine zvuka.

Služba, koja je planirala primjenu futurističkog naoružanja na novim razaračima klase "Zumwalt", ipak je ukinula budžet za finansiranje istraživanja na tom polju.

Portparol mornarice poručnik Kortni Kelahan, potvrdio je za The Hill, da je odluka o pauziranju istraživanja za razvoj supertopa,"u skladu sa reformskim inicijativama širom odjeljenja kako bi se oslobodili resursi za hipersonične rakete i elektronske i laserske sisteme.

"Pošto ostoje na fiskalna ograničenja, a imajući u vidu izazove borbene integracije sistema i buduće tehnološko sazrevanje ostalih koncepata oružja, mornarica je odlučila da zaustavi istraživanje i razvoj supertopa", dodala je Kelahan.

Mornarica je potrošila oko 500 miliona dolara na istraživanje i razvoj supertopa tokom više od jedne decenije, rekao je za AP Brajan Klark, analitičar sa Instituta Hadson.

