Amerika ponudila Hrvatskoj eskadrilu F-16 za 140 miliona dolara

U utakmicu za nabavku višenamjenskog borbenog aviona u Hrvatskoj uključila se ponuda iz SAD sa polovnim letjelicama F-16, javlja portal Obris.

Prema ekskluzivnim navodima tog portala ponuđena cijena za letjelice po komadu je 11,5 do 14 miliona dolara za F-16A i 12,5 do 15 miliona dolara za F-16B. To znači da bi eskadrila od 12 polovnih F-16 Hrvatsku koštala između 140 i 170 miliona dolara.

Prema nedavnoj izjavi hrvatskog ministra odbrane Maria Banožića Hrvatska ima tri mogućnosti za nabavku borbenih aviona. Prva je nabavka novih letelica od SAD ili Švedske. Druga je nabavka polovnih evropskih lovaca - italijanskog Jurofajtera ili francuskih Rafala. Treća opcija su polovni F-16 od Norveške, Izraela i Grčke.

Sada se pojavio ponuđač F-16 iz SAD. Prema navodima Obrisa riječ je o ponudi kompanije ProAeronautics koju vode američki vojni veterani. Firma se bavi vazduhoplovnim i logističkim uslugama i podršci klijentima iz javnog i komercijalnog sektora.

U ponudi ProAeronautics nudi se 12 polovnih F-16, od čega deset jednosjeda Blok 20 i dva dvosjeda Blok 15. Riječ je o letjelicama koje mogu da se modernizuju na verziju Blok 50.

Ova kompanija nudi godinu dana od prve isporuke još 16 borbenih aviona F-16 koji mogu da se unaprijede na verziju Blok 50. Potencijalno su dostupna i još četiri F-16B navodi Obris.

ProAeronautics nudi Hrvatskoj razgovore o nabavci dodatne opreme kao što su podvesni nišanski kontejneri, sistemi za elektronsko ratovanje, izviđački kontejneri i slično.

U ponuđenu cijenu nisu uračunati troškovi modernizacije na nivo Blok 50, što zahtijeva dodatne pregovore.

Prema navodima Obrisa, ponuda Hrvatskoj iz SAD povoljnija je od paketa koji je ponudila Grčka koji vrijedi 180 miliona dolara.

Iako je za dugoročno obezbjeđivanje hrvatskog vazdušnog prostora optimalno rješenje kupovina novih letjelica direktno od proizvođača, riječ je o skupljem pristupu.

Zbog toga bi za Hrvatsku u slučaju izbora polovnih letjelica iz SAD najprirodnije bilo da se one kupe iz zemlje porijekla, makar bilo riječ i o ponudi privatne kompanije koja se sprovodi pod okriljem vlade SAD.

Time bi se u startu otklonio problem usklađivanja opreme sa partnerima iz SAD, uklonili bi se dodatni troškovi prevoza letelica u SAD za sertifikaciju i modernizaciju a olakšala bi se i obuka personala i uvođenje opreme u operativnu upotrebu sa osloncem na partnere.

