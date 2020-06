B-52 na nebu do 2097. godine?

Strateški bombarderi B-52 i dalje su važan dio američkog vazduhoplovstva, uprkos tome što je prvi poletio još davne 1952. godine. Pentagon planira da ih koristi barem do 2040-ih, ali kompanija "Dženeral elektrik" smatra da može da "stratosferskim tvrđavama" produži život do 2097. godine.

Stručnjaci iz „Dženeral elektrika“ pokušavaju da ubijede američko vazduhoplovstvo i Kongres da bi njihov program opremanja bombardera B-52 novim motorima mogao da im produži radni vijek skoro do kraja vijeka.

GE is B-52 ready — GE's engines will stay on wing with zero scheduled maintenance removals through 2097. #B-52 #GEisB52Ready pic.twitter.com/8TybWLAjCe