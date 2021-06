Bomba jačine 20 tona eksplodirala pored nosača aviona, test koji je izazvao zemljotres

Američka ratna mornarica objavila je vijest da je 18. juna ove godine izvela test sa najnovijim nosačem aviona USS Džerald Ford (CVN 78) koji je proašo uspješno, a tiče se provjere izdržljivosti broda u okviru Full Ship Shock Trials (FSST) tako što je u neposrednoj blizni plovila aktivirana bomba jačine 20 tona nekoliko stotina kilometara daleko od obale Floride što je izazvalo i manji zemljotres jačine 3,9 po Rihteru

Cilj ovog testiranja je provjera kako plovila američke mornarice izdržavaju jake vibracije na otvorenom moru i da se otkriju potencijalno ranjiva mjesta na plovilu koja bi bila uništena ili oštećena što teže, što lakše.

Novi nosač aviona Džeral Ford konstruisan je uz pomoć računarskog modeliranja, koje je korišteno i za ispitivanje i analizu da bi se osiguralo da je brod sposoban izdržati složene borbene uslove, a udarna ispitivanja služe sa pruže podatke kao šok utiče na čvrstinu broda.

Džerald Ford je najnoviji i najnapredniji nosač aviona u američkoj mornarici. Brod je u aprilu zaključio 18-mjesečni test tokom koga su izvršena planirane izemne, poboljšanja i izvdena dodatna održavanja koja su dala dodatne informacije za povećanje pouzdanosti sistema brodova klase Ford, prenosi kurir.rs.

Po završetku FSST-a noač aviona klase, Ford će ući u planiranu dodatnu fazu šestomjesečne modernizacije i popravki prije nego što će ući u operativnu upotrebu.

Trenutne snage nosača aviona američke mornarice sastoje se od 11 CVN-a, uključujući 10 brodova klase Nimitz (CVN od 68 do 77) koji su ušli u upotrebu između 1975. i 2009, i jednog broda klase Gerald R. Ford (CVN-78) koji je u upotrebi od 22. jula 2017.

Nosač aviona klase Gerald R. Ford nova je generacija nosača aviona na nuklearni pogon napravljena za američku mornaricu. Američka mornarica planirala je da izgradi ukupno pet nosača aviona klase Ford, uključujući CVN-78, CVN-79, CVN-80, CVN-81 i CVN-82. USS Gerald R. Ford (CVN-78) je vodeći brod svoje klase nosača aviona američke mornarice.

Nosač je isporučen američkoj mornarici 31. maja 2017. godine, a zvanično po narudžbini predsjednika Donalda Trampa 22. jula 2017. Očekuje se da posada svoj prvi raspored dobije 2023. ili 2024. godine.

WATCH: US Navy detonates 40.000LBS bomb next to its aircraft carrier to tests durability. The bomb was detonated off the coast of Florida and triggered 3.9M Earthquake in a 100 mile radius pic.twitter.com/XQQ0qPavKp