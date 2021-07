"Galeb G-2" slavi 60 godina od prvog leta

Prije šezdeset godina prvi put je poletio avion "galeb G-2", prvi domaći mlazni školski avion.

Na rođendanu legendarnog vojnog aviona na aerodromu Ečka kod Zrenjanina, okupili su se bivši vojni piloti, koji su naučili da lete upravo na ovom avionu.

Muzej vazduhoplovstva iz Surčina i Udruženje letača Galeb okupili su bivše i aktivne pilote i mehaničare, zaljubljenike u avijaciju kako bi obilježili jubilej - 60 godina od prvog leta aviona "Galeb G-2".

"'Galeb G-2' je vjerovatno i sigurno najuspešniji proizvod jugoslovenske vazduhoplovne industrije. To je prvi mlazni školski avion koji je u potpunosti napravljen u Jugoslaviji", rekao je Darko Mladenović, kustos Muzeja vazduhoplovstva.

Generacije vojnih pilota pamte "Galeb G-2" kao dobrog i važnog učitelja.

"On može da radi šta god čovek poželi da uradi. Da li on to radio dobro, da l' radio pogrešno, 'galeb' sve to ispravlja, sve to toleriše", naveo je Mirko Anžul, aktivni pilot i oficir u penziji.

"Galeb" je prije 60 godina bio čudo od letjelice, a ljudima koji su ga pravili to je bila velika čast.

"Ja sam radio evo ove kabine, od vetrobrana, prva kabina, most, zadnja kabina. To sam sve ja napravio, sa jednim pokojnim Ragudžija Amirom. 125 aviona", naveo je Aranđel Miđić.

Fabrika "Soko" u Mostaru napravila je oko 250 aviona, od kojih 132 za Jugoslovensku narodnu armiju.

Na sportskom aerodromu Ečka kod Zrenjanina bila su izložena tri aviona "Galeb G2". Jedan od njih sa serijskim brojem 23001 je upravo primjerak koji je letio prije 60 godina, 3. jula 1961. godine.

Muzej vazduhoplovstva je prvi prototip aviona ustupio Aero klubu Galeb na popravku. Iako je star više od 60 godina, prvi Galeb biće obnovljen. Galeb u Srbiji leti u istoimenom aero klubu.

"Zato što je avion živ. Mi na ovim avionim letimo svaki dan i svaki vikend. Svi su u trenaži i piloti i tehničari", naveo je Vladimir Bojović, pilot u Aero-klubu "Galeb".

Jedan od bivših vojnih pilota letio je i danas na Galebu, prvi put poslije 50 godina.

"Nezaboravan osećaj nikada ovo zaboraviti neću. Sa puno više emocija nego kad sam leteo prvi put u životu", kazao je Mile Nižić, vojni pilot u penziji.

"Galeb G-2" je važan za letače i srpsku vazduhoplovnu istoriju.

Letenje se nastavlja, a plan je da prvi primjerak bude obnovljen u naredne tri godine.

(RTS)