Helikopteri Mi-17 sa kineskim oznakama u ruskoj fabrici

Kineski TV program nedavno je prikazao snimke iz ruske fabrike helikoptera koji su uključivali nekoliko helikoptera Mi-171Sh (NATO ih naziva "Hip") obojenih u ruho Narodnooslobodilačke vojske (PLA). Mogući novi izgled jurišnih helikoptera postavlja mnoga pitanja o njihovoj namjeni.

Kineska TV Feniks je 15. septembra emitovala emisiju o dugoj istoriji izgradnje helikoptera PLA vazduhoplovnog postrojenja Ulan-Ude. Međutim, segment je sadržao nekoliko zanimljivih snimaka, uključujući nekoliko helikoptera Mi-171Sh obojenih u neobičnu PLA šemu.

Vest da Peking kupuje Mi-17 nije nova. Razne verzije izuzetno uspješnog ruskog helikoptera i dalje imaju stalnu upotrebu u kineskim oružanim snagama. Međutim, posljednja isporuka serije helikoptera Mi-171Sh u Kinu je bila 2014. godine, kada je okončan njen ugovor sa ruskim izvoznikom vojne tehnike Rosoboroneksportom za 165 Mi-171Sh.

Mi-171Sh je jurišna verzija Mi-17 napravljena da se podudara sa oružnim mogućnostima topovskog vazdušnog broda Mi-24 (NATO koristi naziv "Hind"), a Kina je poslednjih godina predstavila sopstvene specijalno izrađene helikoptere koji su sposobni da ispunjavaju ovu ulogu, kao što su Čejndž Z-8G/L i Harbin Z-20. Zašto bi PLA u ovom trenutku trebalo da kupuje jurišne helikoptere u inostranstvu nije poznato, ali kineski vojni vazdušno-kosmički ekspert Andreas Rupreht sugeriše da bi to mogla da bude jednostavno mjera zaustavljanja kako bi se zadovoljile trenutne potrebe dok se domaća proizvodnja ostalih helikoptera pojačava.

Jedna od opcija koju je pokrenuo "D Drajv" je da se "Hipovi" nabavljaju u cilju budućeg sukoba sa Indijom duž sporne granice kroz Himalajske planine. Iako se navodi da je novootkrivena, nadograđena verzija, Mi-171Sh-VN imala povećan odnos potiska i težine neophodan za rad na većim nadmorskim visinama, nema naznaka da su helikopteri primjećeni u videu gdje su nove zalihe.

"Drajv" je takođe rekao da bi oni mogli da budu upotrebljeni za specijalne operacije, što bi takođe objasnilo njihovu jedinstvenu šemu sive boje.

PLA Armi Avijejšen nastoji da svoje helikoptere boji u tamno zelenu ili u žutosmeđu boju, ali boje helikoptera koje se vide na video-snimku više liče na mornarsku šemu.

