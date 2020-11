Hrvatsko vazduhoplovstvo biće ugašeno ako se ne nabave novi avioni

Zagreb - Kvalitet aviona i vrijeme isporuke, diplomatski odnosi, pa tek onda cijena, bili bi glavni kriterijumi za izbor novog aviona za Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo.

To je nedavno rekao je za Jutarnji list hrvatski ministar odbrane Mario Banožić.

Hrvatska već skoro 15 godina kupuje novi avion i sada je došla pred zid. Ako ovaj konkurs ne donese ugovor za novi avion, hrvatski vazdušni prostor čuvaće neka od članica NATO-a, a borbeno vazduhoplovstvo će, zapravo, biti ugašeno.

Stoga je i jasno zašto ministar odbrane kao jedan od glavnih uslova za izbor ponude ističe rok isporuke. Postojećih osam MiG-ova HRZ-a biće prizemljeno 2024, s tim da će dijelu aviona resursi isteći već 2023. Zasad je za dva ponuđača poznato vrijeme isporuke od trenutka potpisa ugovora.

Obuka i održavanje

J. R. Mekdonalds, potpredsjednik za razvoj poslovanja Lokid Martina u LM Avioniksu, tvrdi da bi Lockheed Martin avione F-16 Block 70/72 Hrvatskoj mogao da isporuči za tri do četiri godine od potpisivanja ugovora. Dakle, najkasnije 2025. godine. Naime, u LM-u procjenjuju kako bi u slučaju odabira njihovog aviona ugovor s Hrvatskom mogao biti potpisan osam do devet mjeseci od trenutka odabira ponude.

S druge strane, prema nezvaničnim informacijama, švedski SAAB bi JAS 39 Gripen mogao isporučiti u roku od dvije godine od potpisivanja ugovora. Francuzi Hrvatskoj nude polovni avion Rafal, verziju C/B. U kojem bi ga roku mogli isporučiti, nije poznato. To nije poznato ni za F-16 Block 30, koji nudi Izrael.

Drugi važan segment za izbor ponude je obuka pilota i mehaničara. Prema nekim procjenama, obuka pilota u slučaju aviona F-16 block 70 trajala bi oko dvije godine, a vrijeme obuke mehaničara je nepoznanica. U LM-u tvrde da bi se završetak obuke pilota podudario s isporukom prvih aviona. Za druge ponuđače ta je informacija nepoznata.

Potpredsednik za razvoj poslovanja Lokid Martina u LM Avioniksu nedavno je priznao da su SAD Hrvatskoj dale dve ponude, za osam i dvanaest aviona. Navodno su jedino Amerikanci to učinili. Zasad nisu obrazložili zašto.

Lokid Martin nudi i industrijsku saradnju s hrvatskim firmama te regionalno povezivanje u obuci i održavanju. J. R. Mekdonalds nedavno je pomenuo mogućnost saradnje sa šest hrvatskih kompanija u slučaju izbora američke ponude. O kojim je kompanijama riječ, u LM-u ne žele da govore. No, zato naširoko objašnjavaju mogućnost da se u Zadru otvori regionalni centar za obuku i održavanje, u koji bi, uz Hrvatsku, bila uključena i Slovačka i Bugarska, koje su već kupile Block 70.

Švedski SAAB takođe spominje industrijsku saradnju, ali bez dodatnih informacija.

Najtajanstveniji su ipak Francuzi, koji u javnost ne izlaze sa bilo kakvim informacijama. Oni su jedini na hrvatskom konkursu ponudili dvomotorni avion koji je izvrsnog kvaliteta, ali s daleko većim operativnim troškovima u odnosu na druge. Prema nekim informacijama, njegovi su troškovi 2,3 ​​puta veći od troškova aviona F-16 block 70.

Paket opreme

Najmanjim operativnim troškovima hvale se Šveđani. Oni tvrde da sat leta Gripenom košta 4.700 evra, a sat leta, na primjer, avionom F-16 Block 70 košta 20.000 dolara. Taj podatak pojedini analitičari ismijavaju i tvrde da je čista laž. Glavni problem švedske ponude je što Hrvatskoj nudi C, a ne najnoviju, E verziju aviona. U SAABU tvrde da nije riječ o starom avionu, da linija proizvodnje C verzije nije zatvorena te da će mnoga tehnološka rješenja koja posjeduje E verzija s vremenom biti ugrađena i u stariju, C verziju.

Cijena

Kad govorimo o cijeni, ona bi se, prema procjenama, mogla kretati od milijardu evra za nove Gripene i polovne Rafale do 1,8 milijardi dolara za F-16 block 70. Amerikanci u svojoj ponudi nude cijeli paket opreme, a onda u pregovorima o ugovoru kupac sam bira šta iz njega želi, pa cijena konačno može biti i niža od one ponuđene. Bugarska je tako znatno smanjila trošak nabavke.

Francuska u 2021. očekuje odluku Hrvatske

Francuska samopouzdano očekuje ocjenu o francuskim borbenim avionima Rafal i nada se da će 2021. znati konačnu odluku hrvatskih vlasti o tome kojim će letjelicama zamijeniti svoju borbenu flotu, izjavila je u ponedjeljak francuska ministarka odbrane.

Francuska ministarka oružanih snaga Florans Parli sastala se u Banskim dvorima s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom obrane Mariom Banožićem.

"Na raspolaganju smo hrvatskim vlastima za moguća dodatna pitanja i sa samopouzdanjem čekamo rezultat odluke. Nadam se da ćemo 2021. moći znati konačnu odluku hrvatskih vlasti", rekla je Parli, dodavši da je sada na hrvatskim vlastima da "potpuno nezavisno" razmotre ne samo francuski prijedlog već i prijedloge pristigle iz ostalih zemalja.

Podsjetila je da je Francuska dala ponudu za 12 polovnih borbenih aviona Rafal koji su se, kako je istakla, "dokazali u brojnim operacijama".

(B92)