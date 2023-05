Iran predstavio balističku raketu za koju kaže da ima domet od 2000 km

TEHERAN - Iran je predstavio svoju najnoviju balističku raketu dok se nastavljaju napetosti sa Zapadom oko njegovog nuklearnog programa. Vlasti su pokazale "Khorramshahr-4" na tekuće gorivo novinarima na događaju u Teheranu, s projektilom na lanseru montiranom na kamionu, te dodali da raketa ima domet od 2000 kilometara.

Ministar odbrane general Mohamad Reza Astiani rekao je da bi projektil mogao biti pripremljen za lansiranje u kratkom periodu.

Iranski zvaničnici opisali su da projektil ima domet od 2.000 km (1.240 milja) s bojnom glavom od 1.500 kilograma.

Takođe su objavili nedatiran video-snimak za koju su rekli da prikazuje uspješno lansiranje projektila.

"Khorramshahr-4" je dobio ime po iranskom gradu koji je bio poprište teških borbi tokom Iransko-iračkog rata 1980-ih.

