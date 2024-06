Iza nje ostaje prah i pepeo: Rusija počela da koristi FAB-3000

Tri mjeseca pošto je Rusija objelodanila da je krenula u masovnu proizvodnju avionskih bombi FAB-3000 započela je njihova primjena na frontu i to ni manje ni više nego na Harkovskom pravcu, gdje je bačena na jednu zgradu koja je prema ruskim navodima predstavljala uporište ukrajinske vojske.

Snimak je načinjen iz bespilotne letelice, izviđačke verzija koja je snimila udarac avionske bombe FAB-3000 u zgradu od koje je ostala gomila ruševina. Prema snimku se vidi udarac u bočni dio zgrade čiji je kostur ostao čitav ali je unutrašnjost pretvorena u prah i peo.

Avionske bombe FAB poznate su i pod oznakom M-46. U pitanju je porodica konvencionalnih bombi opšte namjene različite težine od 250, 500, 1500 i 3000 kg.

Razvoj ovih avionskih bombi započeo je 1946, pa otuda nosi oznaku M-46. Ove avionske bombe razvijene su za potrebe oružanih snaga Rusije i nalaze se u serijskoj proizvodnji i u 21. vijeku.

Iako se proizvodnja nastavljena ove avionske bombe dobile su određene modifikacije, noviji upaljač i efikasnije eksplozivno punjenje.

Po opsiu ove avionske bombe su cilindričnog oblika, a na kraju tijela nalaze se zavareni stabilizatori koji su na kraju učvršćeni čeličnim prstenom. Ukupno se kao što smo i napomenuli razvijaju u četiri tipa FAB-250, FAB-500, FAB-1500 i FAB-3000. Sva četiri tipa nabrojanih avionskih bombi koriste upaljač koji se nalazi u nosu.

Brojevi u nazivu avionskih bombi predstavljaju vrijednost mase koja je izražena u kilogramima. Takođe spominju se i verzije FAB-4000 i FAB-5000, ali za sada nisu u serijskoj proizvodnji.

Taktičko tehnički podaci o avionskoj bombi FAB-3000

FAB-3000 se trenutno smatra najvećom avionskom bombom koju koristi rusko RV. Dužina 3,3 m, prečnik tijela 85 cm, prečnik repa 85mm. Masa avionske bombe je 2.983 kg, masa eksplozivnog punjenja 1.465 kg.

Sve verzije avionskih bombi FAB 1500 i 3000 koriste udarni upaljač ugrađen u nosu avionske bombe, piše tvfront.rs.

A first by Russia: Three-ton FAB-3000 "guided" bomb was used on Ukrainian target in Kharkiv. The bomb was clearly off target, but the consequences were still serious. pic.twitter.com/dDqiAz79wL