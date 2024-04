Kalašnjikov Skat-350M prvi put javno predstavljen (VIDEO)

​Ruska odbrambena kompanija Kalašnjikov će na izložbi Expotechnoguard predstaviti bespilotnu letjelicu Skat-350M namijenjenu vazdušnom izviđanju i osmatranju.

Koncern Kalašnjikov će prvi put predstaviti kompleks sa bespilotnom letjelicom Skat-350M na izložbi naprednih odbrambenih i bezbjednosnih tehnologija Expotechnoguard koj ase održava od 3. do 5. aprila u Sankt Peterburgu.

Skat-350M već se koristi od strane ruske garde u zoni Sjevernog vojnog okruga, navodi se u saopštenju kompanije koje prenosi "RIA Novosti".

Dodaje se da su u martu specijalne snage Ruske garde uz pomoć letjelice Skat otkrile RM-70 Vampire višecjevni bacač raketa ukrajinskih trupa, koji se iz oblasti Harkova navodno spremao da granatira Belgorod. U saopštenju se tvrdi da su koordinate neprijateljskog vozila odmah prenijete oružanim snagama Rusije koje su uništile neprijateljski cilj.

Pored drona, kompanija Kalašnjikov predstaviće na izložbi asortiman od ukupno 30 proizvoda, uključujući modele vojnog i civilnog malokalibarskog naoružanja, marinsku opremu i rješenja u oblasti dinamičke zaštite.

Skat-350M je dron namijenjen je izviđanju iz vazduha i osmatranju i nastao je kao rezultat sveobuhvatne modernizacije Supercam 350 letjelice. Krila i kontrolne površine drona su izmjenjene i Kalašnjikov tvrdi da je poboljšao njihovu mehaničku snagu i pouzdanost. Obuka i rad operatera su navodno pojednostavljeni kroz automatizaciju brojnih funkcija sistema.

Dron je pogonjen električnim motorom i može da se kreće brzinom do 120 km/h. Skat-350M prema informacijama sa sajta proizvođača može da provede četiri sata u vazduhu na visini i do 2000 metara. Dolet letjelice limitiran je dometom radio veze za operaterom i kreće se u rasponu od 70 do 100 kilometara.

Skat-350M je veoma mobilna jer letjelica ne zahtjeva pistu za polijetanje. Dron se lansira uz pomoć katapulta, a prizemljuje se uz pomoć specijalnog padobrana, prenosi "Tanjug".

