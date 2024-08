Kalašnjikov predstavio nova oružja (VIDEO)

​Renomirani ruski proizvođač oružja Koncern Kalašnjikov prikazao je dva svoja potpuno nova modela oružja na sajmu u subotu.

Na događaju su predstavljeni najsavremeniji laki mitraljez RPL-20 i bacač granata koji se lako može pričvrstiti na bilo koji savremeni model jurišne puške AK, pišu ruski mediji, a prenosi "Politika".

Nazvan RPL-20, najnoviji mitraljez kompanije ima kaiš za punjenje i magacin do 200 metaka. Novi sistem punjenja omogućio je da se opremi dugačkom šinom koja je omogućila da mitraljez bude opremljen raznim sistemima nišana.

Nišanski uređaji ne moraju da se uklanjaju čak i ako se oružje ponovo puni ili rastavlja, rekao je proizvođač. Mitraljez je kalibra 5,45 mm i težak je nešto više od pet kilograma. Prototip oružja je prvobitno predstavljen 2020.

Sistem naoružanja već ulazi u službu ruske vojske, rekao je za "TASS" glavni konstruktor oružja u kompaniji, Sergej Uržumcev. Mitraljez je čak stigao na prve linije ukrajinskog sukoba u "probnom režimu", prema Uržumcevu, koji je rekao da je već dobio pozitivne kritike od vojske.

Bacač granata ima kalibar 40 mm, efikasan domet od 400 metara i može da ispali između pet i šest metaka u minuti. Takođe je težak samo nešto više od 1,5 kilograma i ima fleksibilan sistem punjenja i pucanja koji omogućava vojniku da koristi bilo koju ruku za upravljanje bacačem. Može se koristiti i kao zasebno oružje jer ima odvojivi kundak.

Kada se montira na jurišnu pušku, on ni na koji način ne ograničava primarnu upotrebu oružja, kaže Kalašnjikov.

Koncern je najveći ruski proizvođač automatskog i snajperskog oružja i najpoznatiji je po svojim jurišnim puškama, koje su neke od najprepoznatljivijih u svijetu, prenosi "b92".

