KelTec KS7: Neobično kompaktna sačmarica (FOTO/VIDEO)

Jeste li ikada čuli da nešto "udari" u noći i probudi vas iz čvrstog sna? Ako imate KS7 u blizini, ne morate brinuti. KelTec KS7 neobično je kompaktna sačmarica na pumpu kalibra 12 koja ima zavidnu moć.

Njegov spremnik sadrži sedam metaka za sačmaricu od 6.98 cm koji se mogu instinktivno ispaliti s boka ili ciljati s ramena. Nije namijenjen za tradicionalna tradicionalna sačmaricom kao što su trap ili skit. To je mršav, zloban stroj za pucanje iz blizine.

KelTec-ov prvi dizajn bulpup (vatreno oružje čiji se oroz za okidanje nalazi ispred zatvarača oružja, umjesto iza njega. Ovo stvara oružje koje je često lakše, kompaktnije, sakrivenije i lakše manevriše od konvencionalno konfigurisanog vatrenog oružja) sačmarice, KSG, još uvijek se proizvodi s dvostrukim saržerima koji drže ukupno 14 metaka. Iako je popularan i prikazan u filmovima kao što je "John Wick", ovaj komad naoružanje je težak.

Kompanija je 2019. odgovorila zahtjevu i započela proizvodnju KS7, mnogo lakšeg, manjeg stroja. Također jeftiniji, uklapa se u domen kućne odbrane i sačmarice za pucanje iz blizine.

Got me a new toy… KelTec KS7 bullpup Shotty… been wanting to get one for awhile pic.twitter.com/WGjOlQfysP — yae (@Jayz4Dayz) February 22, 2023

Recenzentima se sviđa se kako se osjeća bulpup. Iako je na prvi pogled čudno, primjećuje se da je centar gravitacije dobro centriran - što je važan dodatak za kontrolu paljbe. Nema izgubljenog prostora zbog dizajna cijevi na sredini.

Uprkos dužini od 46.99 cm, cijev ne čini pištolj pretjerano dugim i teškim za nošenje. Stoga je vrlo smisleno - nešto što želimo u tom malo vjerovatnom slučaju ponoćne situacije kućne odbrane. Drška pištolja je intuitivna kao pištolj, a ruka prirodno pronalazi akciju pumpanja naprijed.

Ručka za nošenje vraća se na rane platforme AR-15 M-16 i praktičan je dodir koji služi i kao dobra platforma za nišanjenje. Zeleni prednji nišan od optičkih vlakana velika je pomoć u gađanju i brzom pronalaženju cilja. Ručka za nošenje može se zamijeniti Pikatinijevom šinom za one od vas koji više vole optički nišan.

Iako je dužina potezanja od 33 cm kratka, može se njome upravljati. Nema problema pucati ovim oružjem s kuka. Pumpanje je brzo i glatko i isprazniće ga u nekoliko sekundi sirove vatrene moći.

KS7 je platforma za prilagođavanje. Iako nema ničega lošeg u izvornom pištolju, postoji nekoliko lijepih nadogradnji iz izvora kao što su M*Carbo i Missouri Tactical. Teksturisani rukohvati iz M*Carbo jednostavan su način za dramatično poboljšanje držanja drške i ručke pištolja. Jednostavne su za instalaciju i poboljšavaju osjećaj pištolja ako imate znojne ruke.

Udarac KS7 nije za podcijeniti! Poboljša se osjetni trzaj zamjenom originala Missouri Tactical podlogom za kundak. Takođe je jednostavan za postavljanje i izrađen je od mekog gumenog materijala nalik na neopren koji je u obliku luka i ublažava udarac.

Konačno, odlučio sam se za M*Carbo aluminijumski okidač i komplet opruge okidača. Ovo je smanjilo povlačenje okidača na 2.72 kg, otprilike polovinu uobičajnog povlačenja okidača. Instalacija nije laka i zahtjeva strpljenje i brigu. Ovu nadogradnju može vam oružar instalirati ako niste spretni ili ste nestrpljivi.

TBH, the KelTec KS7 looks pretty neat, it's like a KSG but with a single magazine tube and generally less complicated. I kinda want one, it's cute. pic.twitter.com/29uGs4759h — PanickedJanet (@SIGSYS) May 11, 2020

Iako je ovo sačmarica pumparica, KS7 je drugačija i zahtjeva novi način razmišljanja da naučite puniti i pucati. Većina konvencionalnih sačmarica na pumpu dugačke su najmanje 101.6 cm - KS7 je 91.44 cm kraća!

Ne postoji otvor za bočno izbacivanje. Obostrano je u punjenju i izbacivanju granata kroz otvor u donjem stražnjem dijelu pištolja. Ručni osigurač je samo za desnu ruku.

Zaključak:

Ovo je sačmarica za sve zainteresovane za zabavno pucanje i izvrsna je za samoodbranu. Jednostavan je za rukovanje i dizajn, što ga čini intuitivnim za usmjeravanje i ciljanje. Dug nešto više od 60 cm, to je savršeno oružje za odbranu automobila/kamiona.

Težina od 2.72 kg čini ga ugodnim za nošenje tokom planinarenja u prirodi i na drugim mjestima gdje je velika vatrena moć u malom pakovanju prednost. Iznenađujuće je pristupačan. Sedam metaka sačme kalibra 12 obaviće posao u većini situacija, prenosi "Guns".