Kina dovršava novi moćni nosač aviona, moćan skoro kao i američki

Analiza satelitskih snimaka koju je sproveo Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) pokazuje da bi kineski nosač aviona s ​​tehnologijom koja je gotovo jednaka onoj američke vojske mogao biti porinut već u februaru sljedeće godine.

Na snimcima iz 23. oktobra se može vidjeti kako se u brodogradilištu Jiangnan u Šangaju bliži kraj gradnje nosača aviona, poznatog kao Model 003. CSIS navodi kako izgleda da je skoro završena ugradnja spoljašnjih i unutrašnjih komponenti, uključujući i sistem za lansiranje aviona te da još samo nedostaju neki dijelovi poput radara i sistema naoružanja.

"Na osnovu dostupnih informacija, procjenjujemo da bi Model 003 mogao biti porinut unutar tri do šest mjeseci", smatra CSIS, a prenosi CNN.

Nakon završetka, ovo će biti treći kineski nosač aviona i drugi koji je proizveden u toj zemlji. Ali, za razliku od druga dva nosača, Liaoning i Shandong, stručnjaci smatraju da Model 003 ima napredniju tehnologiju lansiranja aviona, u skladu sa sistemom koji se koristi na američkim nosačima aviona.

Matthew Funaiole, viši saradnik u CSIS-u, smatra da će Model 003 biti "prvi moderni nosač aviona kineske vojske".

"Ovo je prilično značajan korak naprijed. Oni su se stvarno posvetili izgradnji nosača te pomiču granice svojih mogućnosti", rekao je Funaiole.

Kina ima najveću pomorsku silu na svijetu, s tim da su nosači aviona od velike važnosti za flotu bilo koje velike sile. Ovi masivni brodovi su u suštini mobilna avio-baza, koja omogućuje brzo i dugoročno raspoređivanje aviona i oružja.

Ali, iako su dva prvobitna kineska nosača aviona osnažila pomorsku moć te zemlje, Kina još uvijek kaska za SAD koje ih imaju 11. Osim toga, i Liaoning i Shandong temelje se na zastarjeloj sovjetskoj tehnologiji lansirnog sistema.

Izgleda da Model 003 ima isti lansirni sistem kao i SAD, rekao je Funaiole, odnosno možda i napredniji zbog korištenja elektromagnetskih lasera. Ali uprkos naprednom sistemu lansiranja, Funaiole smatra da kineski nosač aviona ipak zaostaje za onima iz SAD, koji imaju više lansirnih jedinica, više prostora i više dizala što omogućuje brže polijetanje aviona.

Nakon porinuća Modela 003, kineske vlasti će morati sprovesti i testiranja na terenu i ugradnju dodatne opreme prije nego što nosač aviona bude u potpunosti funkcionalan, odnosno prije nego što službeno postane dio kineske flote.

Ministarstvo obrane SAD prvobitno je procijenilo da će Model 003 biti u potpunosti spreman do 2023, ali je sada taj datum pomaknulo na 2024. godinu.

(Index.hr)

A new Chinese aircraft carrier with technology nearly equaling the capabilities of its US counterparts could be launched as soon as February next year, according to an analysis of satellite imagery by a Washington-based think tank. https://t.co/Vj2FsoCXxf