Korona smanjila izvoz oružja na inostrana tržišta

SARAJEVO, BANJALUKA - Plasman robe bh. namjenske industrije na inostrana tržišta smanjen je u proteklih deset mjeseci za 27 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine.

U praksi to znači da se situacija izazvana virusom korona i te kako odrazila i na izvoz naoružanja, a koji je lani bio rekordan.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH za "Nezavisne" su potvrdili da je izvoz oružja i municije od januara do oktobra ove godine iznosio oko 134 miliona KM, a u istom periodu 2019. bio je 161 milion KM.

Ekonomisti ističu da je namjenska industrija izuzetno bitna za bh. ekonomiju, te ocjenjuju da je šteta što se nije počela obnavljati odmah poslije rata, kada je veći dio kapaciteta bio očuvan.

"Trebalo je prilično mnogo godina nakon rata da se počne polagati više pažnje namjenskoj industriji, koja to vrlo brzo uzvraća. Kada je riječ o ovom padu koji se dogodio, on je bio očekivan, a može se reći i da je relativno manji u odnosu na pad nekih drugih izvoznih industrija", kaže za "Nezavisne" Igor Gavran, ekonomski analitičar.

On je, ipak, optimista da će doći do oporavka nakon kraja epidemije, a to se, dodaje, već i dešava.

"Nažalost, zbog situacije u svijetu, odnosno ogromnog broja sukoba, dolazi do velikog porasta ulaganja u odbranu, odnosno naoružanje. To jeste tragično, ali je dobro za našu namjensku industriju. Ukoliko se nastavi poklanjati pažnja ovoj industriji i ako se i domaće vlasti poticajno budu odnosile prema njoj, problemi koji su se dogodili će biti prevladani i ona će nastaviti rasti", rekao je Gavran.

Na posljednjoj sjednici Vlada FBiH odobrila je za finansiranje razvojnih projekata u FBiH iz oblasti namjenske industrije 2.700.000 KM.

"Opšti cilj ovog programa je razvoj privrednih društava iz oblasti namjenske industrije, poboljšanje i uvođenje novih rješenja u proizvodne procese, poboljšanje ekonomičnosti, osiguranje kvaliteta i povećanje njihove konkurentnosti, koja za rezultat ima snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor", naveli su iz Vlade FBiH.

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH potvrdili su nam da je prošla godina za namjensku industriju BiH bila rekordna.

"Izvoz je iznosio više od 240 miliona KM i to se uglavnom odnosi na municiju, a u znatno manjem iznosu na oružje i dijelove, kao i eksploziv", rekli su nam iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Kako dodaju, u 2019. godini najbolji izvozni rezultati su ostvareni na tržištu Saudijske Arabije (34 odsto) i Egipta (28 odsto). Najtraženiji proizvod tokom 2019. je, kao i u prethodnim godinama, bila municija kalibra od 5,56 do 155 mm.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, ove godine smo oružje i municiju najviše izvozili u Egipat, Saudijsku Arabiju, SAD, Tursku i Češku. Slijede Švajcarska, Kuvajt, Alžir, Bangladeš i Irak.

Najznačajnija izvozna tržišta bh. namjenske industrije u 2020.

DRŽAVA VRIJEDNOST (KM)

Egipat 41.833.207 KM

Saudijska Arabija 21.242.568 KM

SAD 14.284.676 KM

Turska 12.920.284 KM

Češka 7.588.458 KM

Švajcarska 5.948.968 KM

Kuvajt 3.915.253 KM

Alžir 3.285.299 KM

Bangladeš 3.188.826 KM

Irak 2.940.671 KM