"Leteći tenk" nova snaga Ratnog vazduhoplovstva Srbije

BEOGRAD - Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Srbije snažniji su nego ikada zahvaljući opremanju ključnim sredstvima, među kojima su i borbeni helikopteri Mi-35M, koji u svijetu važe za "leteće tenkove", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Helikopteri Mi-35M, ruskog proizvođača "Rostvertol" iz Rostova na Donu, prvi put ušli su u naoružanje Vojske Srbije, a za stručna lica iz srpske vojske realizovana je obuka u Ruskoj Federaciji sa ciljem adekvatne eksploatacije, tehničkog održavanja i primjene tih moćnih helikoptera.

Zbog vrhunskih performansi, ti helikopteri u svojoj klasi važe za jedne od najboljih jurišnih helikoptera na svijetu, namijenjenih za izvršavanje borbenih zadataka u svim vremenskim i meteo uslovima.

Osnovna namjena helikoptera Mi-35M je izvođenje borbenih dejstava po ciljevima na zemlji, u okviru vazduhoplovne vatrene podrške snagama Kopnene vojske, tj. protivoklopna borba i uništenje neprijateljeve žive sile.

U pomoćnoj namjeni, helikopter može izvoditi dejstva i po ciljevima u vazdušnom prostoru, vršiti vazdušni transport ljudstva i tereta, izviđačke i patrolne zadatke, kao i desantiranje timova.

Zbog velike vatrene moći i snažnog oklopa, helikoptere Mi-35 na zapadu zovu "leteći tenkovi", a u Rusiji "krokodili".

Taj višenamjenski borbeni helikopter posjeduje zaštitu od dejstava pješadijskog naoružanja i opremljen je savremenim uređajima za navigaciju, digitalnim pokazivačima, elektronskim indikatorima i osmatračko-nišanskim sistemom.

Za Ratno vazduhoplovstvo i PVO Vojske Srbije, nabavka helikoptera Mi-35, zajedno sa helikopterima Mi-17 i H-145, predstavlja veliki iskorak i unapređenje u tehničkom i tehnološkom smislu.

Novi sistem za osmatranje kojim je helikopter Mi-35M opremljen omogućava pilotiranje u dnevnim, noćnim i složenim meteo uslovima, uključujući let na vrlo malim visinama.

Letovi sa smanjenom vidljivošću i noću mogući su zahvaljujući adaptaciji helikopterske kabine za naočare za noćno osmatranje, što kao i prelazak sa analognih na digitalne instrumente pilotima u mnogome olakšava posao.

Pilotima Ratnog vazduhoplovstva helikopteri Mi-35 donijeli su izazove ovladavanja novim, zahtjevnijim sistemima u odnosu na one kojima su upravljali do sada, ali i dodatni nivo zaštite.

Borbeni helikopter Mi-35M može transportovati do osam vojnika s punom opremom i naoružanjem do 1.500 kg, dok terete velikih dimenzija može nositi spolja, na specijalnim užadima ili sajlama, do težine od 2.400 kg.

Posada helikoptera, pilot i pilot-operater, smještena je u tandem-kabinama, sa dvostrukim komandama, a letjelica posjeduje oklop koji štiti kako posadu, tako i vitalne dijelove helikoptera.

Za zaštitu od vođenih raketa helikopter je opremljen sistemima za pasivnu i aktivnu samozaštitu.

Rezervoari za gorivo obloženi su materijalom koji sprečava curenje goriva i eksploziju pri pogotku, a radi smanjenja infracrvenog odraza na izduvnim cijevima motora ugrađeni su sistemi za smanjenje temperature izduvnih gasova.

Helikopter Mi-35M posjeduje posljednju generaciju avionike i napadno-navigacijskog sistema, kao i optoelektronski nišanski sistem.

Visoke borbene karakteristike ovog helikoptera ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 km/h i operativnoj visini do 5.400 m, kao i doletu do 460 km, koji sa dopunskim rezervoarima goriva može da bude i do 1.085 km.

Od naoružanja, na helikopteru je u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 mm i uvezan sa sistemom za upravljanje vatrom.

Na svakom krilu Mi-35 može da nosi širok dijapazon naoružanja, uključujući dodatne topove 23 mm, nevođene rakete 80 mm i najsavremenije vođene rakete velikog dometa.

U zavisnosti od varijante, moguće je nošenje kombinacije navedenih ubojnih sredstava.

Značajno opremanje Ratnog vazduhoplovstva novim i modernim sredstvima, pilotima Vojske Srbije donijelo je intenzivne i napredne obuke za korišćenje novih sistema.

Po završetku obuke u Ruskoj Federaciji, u Srbiji je realizovana i borbena obuka posada na novim helikopterima Mi-35. Iako je zahtjevna, piloti su pokazali da su osposobljeni za realizaciju svih borbenih zadataka.

Osim mogućnosti za rad na modernim sredstvima, kao što su novi borbeni helikopteri Mi-35M, svi piloti i letači mogu se pohvaliti i najsavremenijom letačkom opremom u vidu letačkih kombinezona, čizama, rukavica i aktivnog veša, kao i novom pilotskom kapom koju su dobili početkom 2020. godine.

Materijalni status pilota i letača u Ratnom vazduhoplovstvu direktno je poboljšan povećanjem plata, te su, primjera radi, prvi put od ove godine plate vojnih pilota izjednačene sa platama pilota u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Takođe, utvrđeni su i bolji formacijski elementi za pilote i tehničare, čime je omogućeno brže napredovanje kroz službu.

Nabavkom novih vazduhoplova piloti i letači Vojske Srbije danas imaju višestruko povećan broj naleta i sve potrebne uslove da se profesionalno razvijaju. Pođednako kao opremanje, ozbiljan program usavršavanja, neprekidno kondicioniranje i održavanje postignutih sposobnosti naših pilota doprineli su unapređenju operativnih sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i PVO, kao i sposobnosti Vojske Srbije da odgovori na sve potencijalne izazove i pretnje, navedeno je u saopštenju.