Mađarska uvodi njemački gusjeničar Rajnmetal Lynx

Potpisivanjem sporazuma u njemačkom mjestu Unterlüß u Donjoj Saskoj, oko 80 kilometara južno od Hamburga, Mađarska je 17. avgusta 2020. godine zakoračila u još jedno poglavlje obnove svojih vojnih sposobnosti.

Ulazak u masivni program nabavke novih borbenih vozila pješadije (Infantry Fighting Vehicle – IFV) iz Njemačke trebao bi u ovome slučaju dovesti i do široke industrijske suradnje Mađarske te koncerna Rheinmetall, tradicionalnog diva njemačke vojne industrije koji preko 120 godina ima dio svojih fabričkih poligona i pogona u Donjoj Saskoj.

Kako je objavljeno, ovim bi poslom u Mađarskoj trebali biti uspostavljeni zajednički proizvodni kapaciteti za proizvodnju gusjeničnih borbenih vozila Lynx, koja je Rheinmetall po prvi put javno predstavio u okviru vojnog sajma Eurosatory 14. juna 2016. godine. Ovim je Mađarska prva NATO i EU država koja se odlučila opremiti ovim novim tipom vojnih oklopnih vozila, što ujedno predstavlja i veliki uspjeh za koncern Rheinmetall iz Düsseldorfa.

www.rheinmetall-defence.com

Posao bi trebao obuhvatiti preko 200 vozila, a njegova se ukupna vrijednost procjenjivala na oko 2,3 milijarde EUR. Prema riječima zajedničke izjave Lászla Palkovicsa, mađarskog ministra inovacija i tehnologije, te Gáspára Marótha, savjetnika mađarske Vlade zaduženog za obranu, odbrambenu industriju i koordinaciju modernizacije u odbrani:

“Kao dio svojih NATO obveza, Mađarska obnavlja tešku opremu svojih kopnenih snaga. Nakon tenkova i artiljerije, sada su na red došla i borbena vozila pješadije, koja takođe spadaju u ključnu opremu za nama željene sposobnosti. Kao najnapredniji sistem svoje vrste, Lynx je demonstrirao svoju prikladnost za obavljanje središnje uloge unutar spektra sposobnosti kopnenih snaga u nadolazećim decenijama. Pridržavajući se već ranije položenog zavjeta mađarske Vlade za jačanjem nacionalnih oružanih snaga, ovaj poduhvat i saradnja proteže se daleko izvan čiste modernizacije naše vojne tehnologije. Partnerstvo s jednim od glavnih evropskih vojnih proizvođača dovešće i do modernizacije naše vojne industrije, a time i do širenja naše ukupne industrijske baze“.

www.rheinmetall-defence.com

Riječ je o poslu čije sklapanje dolazi oko mjesec dana nakon početka pristizanja njemačkih tenkova u Mađarsku, a kako je pojasnio Armin Papperger, predsjednik izvršnog odbora Rheinmetall AG: “Za nas ovaj tržišni proboj Lynx vozila predstavlja veliki uspjeh. Činjenica kako smo uspjeli uvjeriti Mađarsku - važnog EU i NATO partnera - da odabere baš ovo inovativno vozilo čini taj uspjeh još i većim. Donošenjem ove, prema budućnosti usmjerene odluke na polju javne nabavke, mađarski vodeći politički i vojni zvaničnici demonstrirali su pravo vođstvo. Ovaj potez ne samo da stavlja Mađarsku na čelo po pitanju evropske vojne tehnologije, već on potvrđuje i posvećenost mađarske Vlade ulozi pouzdanog te vojno efikasnog partnera svojim NATO saveznicima - što je politika koju energično ostvaruju“.

www.rheinmetall-defence.com

Napomenimo da je do ovog vojno-industrijskog ozvaničenja došlo samo pet dana po potpisivanju Pisma namjere o mađarskom pribavljanju raketnog sustava protiv-vazdušne odbrane NASAMS, proizvoda saradnje norveškog Kongsberg Defence & Aerospace i američkog Raytheona. Potpisi koje su na taj načelni dokument u Budimpešti 12. avgusta ove godine stavili David Cornstein, veleposlanik SAD u Mađarskoj, te mađarski ministar obrane Tibor Benkő, postavljaju temelje za modernizaciju i mađarske protiv-vazdušne odbrane u okvirima aktuelnog mađarskog Programa razvoja odbrane i Oružanih snaga. Time se Mađarska odlučila svoje PVO sposobnosti obnoviti modernim raketnim sistemom, te je u tu svrhu prihvatila konkretne ponude iznesene s američke strane.

Karakteristike vozila Lynx

Lynx je konceptualno zamišljen kao modularno vozilo koje se sastoji od baznog vozila i kompleta specifičnog za pojedine zadatke. Bazno vozilo odnosi se na "donji posklop", tačnije sve osim krova koji s nadogradnjom čini specifičan modul. Moduli se objedinjuju tokom proizvodnje i nije moguća zamjena na terenu. Tim pristupom Rheinmetall vjerovatno smanjuje zahvat na originalnom Marderu na minimum i uveliko pridonosi osiguranju konkurentne cijene vozila.

U bazno vozilo ugrađen je pogonski sklop koji se sastoji od komercijalnog motora Liebherr snage 560 kW (750 KS) za KF 31, odnosno 800 kW (1050 KS) za KF 41. Transmisija je takođe nova, tačnije Allison X300. Vješanje potpornih točkova je, prema Rheinmetallovoj brošuri, provjerenog dizajna (čitaj: Marder) s konvencionalnim torzionim šipkama i oprugama. Lynx ima segmentirane gumene gusjenice firme Defence Service Tracks (bivši Diehl). Navodno su u prednosti u odnosu na klasične u pogledu mase, buke, vibracija, a čine vozilo otpornijim na prevrtanje. Zbog tih kvaliteta gusjenice i štede gorivo te tako osiguravaju veći operativni domet vozila. Na bočnim stranama vozila smješteni su rezervoari goriva kapaciteta većeg od 700 litara, a u odjeljku s motorom je i dodatni rezervoar velikog kapaciteta.

Zaštićenost sa svih strana

Prostor za posadu izrađen je tako da bude nezavisan, s univerzalnim C-šinama i tačkama za pričvršćivanje opreme interijera vozila. Sjedišta za pješadiju (kod BVP inačice) dizajnirana su da smanje učinak djelovanja eksplozije mina, a za razliku od Mardera okrenuta su prema unutra te sklopiva.

www.rheinmetall-defence.com

Lynx je opremljen i dvostrukim podom za zaštitu od mina i improviziranih eksplozivnih naprava. Unutarnje stijenke prostora za posadu presvučene su premazom koji sprječava stvaranje krhotina prilikom proboja oklopa (spall liner).

Kao i na Marderu, na kraju vozila na objema se stranama rampe za izlazak i ulazak pješadijskog desanta nalaze hladnjaci motora, čime je smanjen infracrveni potpis vozila prema naprijed. Sistemi za klimatizaciju i NBK zaštitu objedinjeni su u zajednički sklop.

Zaštita u obliku vanjskih oklopnih ploča sastavni je dio baznog dijela, a ploče su dizajnirane da se preklapaju s oklopom modula nadogradnje kako ne bi bilo nezaštićenih mjesta. Posebna pažnja posvećena je i krovnom oklopu, u prvom redu protiv kasetne municije.

Nivo zaštite nije objavljen, ali sigurno nije lošiji nego kod Marder Evolutiona. Za taj se model navodilo da vezano uz balističku zaštitu odgovara STANAG nivou 4+ (štiti sa svih strana od streljiva kalibra između 14,5 mm i 25 mm koji odgovara razini 5, s tim da je zaštita s prednje strane vjerovatno bolja) te nivou 3a/3b+ vezano uz protivminsku zaštitu (štiti od mina mase nešto iznad osam kg).

Vezano uz pokretljivost, Lynx svladava uspone do 60 stepeni i bočne nagibe iznad 30 stepeni. Prelazi rovove do 2,5 m širine, svladava vodene prepreke do 1,5 m dubine i može se popeti na okomite zapreke iznad metra visine. Veća verzija, KF 41, postiže i 5 km/h veću maksimalnu brzinu u odnosu na 65 km/h KF-a 31.

Snažno naoružanje

Lynx predstavljen na Eurosatoryju 2016. godine imao je specifičan BVP modul izrađen u saglasju sa 3. fazom australijskog konkursa Land 400. Uključuje kupolu Lance, koja je u okviru 2. faze konkursa Land 400 ponuđena Australiji u kombinaciji s Boxerom na točkovima. Tom je prilikom kupola opremljena Rheinmetallovim topom kalibra 35 mm KDG, dok je prije bila predstavljena i verzija kupole s topom 30 mm MK30-2/ABM. Oba topa mogu koristiti programibilnu municiju i imaju elevaciju od +45/–10 stepeni.

www.rheinmetall-defence.com

Topovi imaju dvostruko punjenje municijom koja je smještena u fizički odvojen odjeljak koji obuhvata kupolu bočno i sa zadnje strane.

Kad je riječ o topu 30 mm, ima mjesta za 200 granata spremnih za paljbu, dok je broj granata 35 mm vjerovatno nešto manji. Sam top fizički je odvojen od centralnog dijela kupole s posadom, čime se osim dodatne sigurnosti olakšava integracija različitih topova prema želji kupca jer se ne zadire u osnovnu konstrukciju kupole.

Sekundarno naoružanje čini spregnuti novi mitraljez Rheinmetall Machine Gun 7,62 x 51 mm, brzine 800 metaka u minuti. To oružje ima vanjski pogon i tri izmjenjive cijevi koje se mogu zamijeniti bez izlaska iz vozila u navodno manje od pet sekundi, čime se uveliko smanjuje problem pregrijavanja cijevi. Mitraljez je izveden iz dobro poznatog MG3, a moguće je na krovu kupole ugraditi i daljinski upravljanu vatrenu stanicu sa mitraljezom jednakog kalibra ili 12,7 mm odnosno bacač granata 40 mm. Za protiv-oklopnu borbu, s lijeve strane kupole nalazi se dvostruki lanser za POVRS Spike LR dometa oko 4,5 km.

www.rheinmetall-defence.com

Kupole

U skladu sa savremenim standardima, komandir vozila raspolaže vlastitim digitalnim panoramskim izviđačko-nišanskim blokom SEOSS (Stabilized Electro-optical Sighting System). Time je omogućeno djelovanje s nišanom u operacijama "lovac-ubica", a komandir može i sam preuzeti ulogu nišandžije.

Kupola je opremljena i detektorom laserskog zračenja i zvučnim detektorom pucnja koji se mogu koristiti i za dopunu nišanskog sistema informacijama o položaju izvora zračenja ili pucnja te za iniciranje dimne zaštite sustava ROSY (Rheinmetallov Rapid Obscurant System) kalibra 40 mm. Rheinmetall nudi i daljinski upravljanu verziju kupole Lance, ali i kupole drugih proizvođača prema želji i mogućnostima kupca.

Situacionu svijest dodatno osigurava i sistav kamera (Rheinmetall Situational Awareness System) koje pokrivaju svih 360 stepeni oko vozila i prikazuju sliku na monitorima stalnih članova posade i onih u prostoru za pješadijski desant.

Uz taj BVP modul, Rheinmetall je pripremio još niz konfiguracija modula u dvije osnovne verzije. Prema želji kupca moguć je i razvoj drugih modula kao što su minobacački kalibra 81 ili 120 mm.

(orbis.org)

(hrvatski-vojnih.hr)