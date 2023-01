Mlakar: Leopradi bez adekvatne posade su gomila gvožđurije

Ukupno 12 zemalja je pristalo da pošalje Ukrajini oko 100 tenkova tipa "Leopard 2" uključujući i Njemačku, zemlju u kojoj su ti tenkovi proizvedeni.

Do dogovora o 100 tenkova došlo je prošle nedjelje na sastanku zapadnih zemalja u bazi američkog vazduhoplovstva Ramštajn u Njemačkoj, na kojem su saveznici raspravljali kako pomoći Ukrajini u ratu s Rusijom, dok se Njemačka izjasnila tek juče.

Ovog jutra u jutarnjem programu Redakcija gosti u studiju, Andrej Mlakar, urednik u Kuriru i Emil Zoronjić, predsjednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije razgovarali su o ovim navodima.

Mlakar je objasnio šta predstavljaju poslati tenkovi, i da je njihova ogromna težina ozbiljna prepreka za popravku usljed potencijalnih kvarova.

"Kada pogledamo sva tri tenka: britanski 'Chalenger', 'M1 Abrams' i 'Leopard 2' spadaju u kategoriju teških tenkova. Jedan Abrams ima 75 tona, Chalenger 65, a Leopard od 62- 65 tona, sve zavisi od verzije koja se nudi, što je ogromna težina za Ukrajinu. Oni koriste ruske tenkove koji ne prelaze težinu od 40-41 tonu", započeo je.

Tenkovi su, kako je rekao Mlakar, diskutabilni zbog njihove unikatnosti i ukrajinske neobučenosti da njima rukuju.

"Za održavanje takvog jednog motora potrebno je 4 čovjeka, a kada se tenk pokvari na terenu, taj motor kada se izvadi, mora da se proslijedi na američku teriotriju na popravku", pojasnio je i podvukao razliku u američkim vojnim iskustvima, sa tallibanima, i ruskim snagama, gdje će se prvi put tenk naći u direktnom sukobu sa ruskim modernizovanim tenkom T 90.

"Tenk kao tenk je gomila gvožđa i ne znači ništa bez odgovarajuće posade", rekao je Mlakar.

Zornjić se razgovoru pridružio, mišljenjem da je bilo krajnje izvjesno da će Njemačka "prelomiti" po pitanju slanja tenkova Ukrajini.

"Sad se postavlja pitanje kada će tenkovi stići, a posade biti obučene za njihovo korišćenje. Imali smo priču o nekim američkim sistemima kao što je 'Patriot', koji se čeka i dalje, nije to samo do isporuke, nego do obučenosti, jer su to programi koji vrede milijarde dolara", započeo je.

Prokomentarisao diplomatske odnose Rusije i zapadnih država.

"Rusija je od početka davala signale šta sme, a šta ne sme da ide na front. Tenkovi su dosta puta navođeni kao nešto što ne sme da se nađe na frontu i doći će do većeg pritiska Zapada na Rusiju. Zapad, uvek, kada načini neki korak, obično steže ovu drugu stranu to će biti i sada. Rusija će kao i do sada mobilisati ljude i slati sve modernije naoružanje na front uprkos pritiscima", rekao je Zoronjić i dodao:

"Situacija je, kako bi Rusi rekli, brod su zaljuljali. Napipali su slabosti ukrajinske odbrane. Borbe traju 4 meseca, ali nema velikog strateškog pomeranja. Ruski cilj je da se Bahmut stavi pod potpunu kontrolu, Rusi su zauzeli komunikacione pravce, a Ukrajinci su iscrpljeni, napravili su stratešku grešku, nisu odmorili trupe, i opremili, nego ulaze iz bitke u bitku i neprestano moraju da vrše mobilizaciju", ispričao je Mlakar.