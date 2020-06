Modernizovana raketna artiljerija Vojske Srbije

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je završetku fabričkog prijema nulte serije modernizovanog raketnog lansera "oganj" sa kontrolnim gađanjem u Centru za ispitivanje naoružanja i vojne opreme "Nikinci". Srpska raketna artiljerija značajno će se time unaprijediti, rekao je Vulin.

Kako je istakao ministar Vulin nakon gađanja, raketna artiljerija i jedinice raketne artiljerije su jedan od najvažnijih dijelova Kopnene vojske.

"Naša snaga se digitalizovanim 'ognjem', modernizacijom koju smo radili prvi put od 1977. godine, značajno povećala. Ovaj model, osim što ima novi INS (inercioni navigacioni sistem) i što je dobio brojne digitalizacije i usavršavanje sistema veza, ostvario je ono što je u modernom ratovanju najvažnije - obezbijedio je daleko veću brzinu upotrebe. Od dolaska na vatreni položaj do ispaljivanja borbenog kompleta, digitalizovanom "ognju" je potrebno tri minuta. Nedigitalizovani 'oganj', koji smo do sada imali, za to je morao da potroši 26 minuta" rekao je Vulin.

Dodao je da je riječ o velikoj promjeni u modernom ratovanju gdje se sve računa u minutima i sekundama "i gdje nema ništa važnije do da dođete sigurno, precizno, ispalite svoju municiju i u najkraćem mogućem roku odete s vatrenog položaja".

Ministar odbrane Srbije poručio je da će Vojska Srbije za nekoliko dana dobiti jednu i po bateriju u svom sastavu, da će se nastaviti s modernizacijom svih sredstava "oganj" koje Vojska Srbije ima u značajnom broju i da će se time srpska raketna artiljerija značajno unaprijediti.

"Danas smo, takođe, vidjeli i nešto što nije modernizacija, već je potpuno novo sredstvo. U pitanju je modularni 'oganj' koji će biti u stanju da ispaljuje sve kalibre, ali da ispaljuje i vođene rakete tipa 'ALAS'. To je nešto što je potpuno novo, a što se neće predugo čekati da postane dio naoružanja Vojske Srbije", rekao je Vulin.

Na poligonu u Nikincima, kako je istakao pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, prikazano je završno podešavanje nulte serije modernizovanog raketnog lansera "oganj".

"Razvoj je završen prošle godine. Na tom projektu učestvuje nekoliko preduzeća Odbrambene industrije Srbije, a nosilac je 'Prva petoletka' iz Trstenika koja nabavlja glavne podsisteme. Riječ je o visoko automatizovanom oruđu koje će značajno da unaprijedi sposobnosti naše artiljerije, prije svega dramatičnim skraćivanjem pripreme za otvaranje vatre. Ugrađena je potpuno nova elektronika i inercioni navigacioni sistem i drugi podsistemi koji ubrzavaju rad artiljerije, odnosno baterije na vatrenom položaju", rekao je Miloradović.

On je istakao da se time razvoj ne završava i da započinje opremanje.

Prema njegovim riječima, za ovo oruđe se upravo završava razvoj nove generacije municije, a jedan tip rakete s odgovarajućim upaljačima je već uveden u naoružanje - to je raketa M-18 i ugovorena je proizvodnja s "Krušikom" značajnih količina te rakete.

Pomoćnik ministra za materijalne resurse naglasio je da je prva faza modernizacije srpske raketne artiljerije i razvoja odgovarajućih sistema završena.

"Time se razvoj naše raketne artiljerije ne završava. Sljedeća faza je takozvani modularni 'oganj', a to je oruđe sa sasvim novim mogućnostima kakve do sada naša raketna artiljerija nije imala. To je mogućnost da gađa svim vrstama postojećih raketnih projektila, uključujući i projektile dometa 40 kilometara, koji su već razvijeni i raketne projektile dometa 50 kilometara", naglasio je Miloradović .

Ukazujući na značaj današnjih ispitivanja, potpukovnik Predrag Puhača iz Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba, istakao je da je riječ o gađanju iz artiljerijskog oruđa LRSVM M18 - lansera raketa čiji je razvoj počeo u Vojnotehničkom institutu prije dvije godine, a sada je pri kraju završetak priprema za završno ispitivanje.

"Oruđe je namijenjeno za gađanje ciljeva na velikim daljinama. Ima lako oklopljenu kabinu koja štiti posadu od gelera i puščane municije. Omogućuje korišćenje svih raspoloživih raketa koje imamo u našem naoružanju i onih koje ćemo razvijati. U njega je integrisan sistem 'ALAS'- protivoklopna vođena raketa", rekao je Puhača.

