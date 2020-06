Može li Turska ostvariti san o lovcu pete generacije

Dok Turska radi na lovcu pete generacije TF-iks, neki analitičari sumnjaju u sposobnost te zemlje da proizvede takav avion.

S druge strane, ima i onih koji vjeruju da će turska letjelica predstavljati značajnu konkurenciju ostalim proizvođačima na tržištu, piše portal Radio-Televizije Srbije.

Zašto Turskoj treba avion pete generacije i da li je ona u stanju da realizuje projekat TF-iks?

Prethodne nedjelje ostala je zapažena izjava šefa savezne službe Rusije za vojnotehnološku saradnju Dmitrija Šugajeva da bi, ako izađe na svjetsko tržište oružja, turski avion pete generacije TF-iks mogao da postane konkurencija ruskom Su-57.

Pojavili su se razni komentari među analitičarima i vojnim stručnjacima, iako je jedan od tih aviona pred uvođenjem u aktivnu službu, a drugi je prilično daleko od toga. Neki su se javljali s tvrdnjama da je ta izjava kurtoazna i da su Rusi lažno skromni, jer pred Turskom je i dalje veliki put do lovca pete generacije.

Lovački avioni su među najkompleksnijim mašinama na svijetu i njihova proizvodnja zahtjeva veoma naprednu tehnologiju i ulaganje velike sume novca. Turski san o avionu nove generacije naročito je podgrejan prethodnih godina, ali mnogi sumnjaju da on može biti ostvaren. Ipak, svaka realizacije počinje od ideje, a ideja zahteva podršku.

Nezahvalno je predviđati kretanja u budućnosti kada je riječ o vojnim projektima koji su često obavijeni velom tajne. Da bismo mogli da govorimo o tome da li je Turska spremna da proizvede avion pete generacije, prvo bi trebalo da vidimo dokle je stigla na tom putu.

Do sada najupečatljivija ilustracija turskog rada na avionu TF-iks bila je na prošlogodišnjoj izložbi u Parizu kada je otkriven model aviona u prirodnoj veličini. Dok su skidali pokrivač sa aviona, pred publikom se prvo ukazao rep na kojem je naslikan orao, kao i turska zastava.

Kada je otkrivena cijela letjelica, već na prvi pogled se primijetilo da je dizajn veoma sličan drugim avionima pete generacije. Ali i tada su mnogi na sve to gledali za određenom dozom opreza, pitajući se ima li Turska tehnologiju za to.

Projekat za sada nosi naziv TF-iks (Turkish Fighter – Experimental). Predviđeno je da se napravi višenamjenski borbeni avion sa primarom svrhom za ostvarivanje nadmoći u vazduhu. Letjelicu razvija TAI ("Turkish Aerospace Industries") u saradnji "BAE Sistems".

Here is Turkish Aerospace Industries’ TF-X mock-up. TAI’s president notes that it is one of the makers of the F-35’s center fuselage, which gives it the industrial strength to build this fighter. This music is amazing lol. pic.twitter.com/0ZM7HMdF1U