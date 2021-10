Na sajmu naoružanja „AUSA“ u SAD, predstavljena srpska "Nora"

VAŠINGTON - Ambasador Srbije u SAD Marko Ðurić posjetio je izložbeni prostor Javnog preduzeća „Jugoimport SDPR“ na Sajmu naoružanja i vojne opreme „AUSA“ u Vašingtonu na kojem je, prvi put na američkom tlu, predstavljena samohodna top-haubica 155 mm Nora-B52 M15 srpske proizvodnje.

"Naša „Nora“ je prava zvezda na Sajmu naoružanja i vojne opreme ovde u Vašingtonu, ponos srpske odbrambene industrije“ izjavio je Ðurić.

On je dodao da je ova samohodna haubica prethodnih nedjelja prošla testiranje na poligonu američkih oružanih snaga u Arizoni, saopšteno je iz ambasade Srbije u SAD.

"Naši ljudi koji su učestvovali u tome kažu da su Amerikanci bili do te mjere oduševljeni da su čak generale dovodili da pogledaju kakvo je to čudo odbrambene industrije došlo neočekivano iz našeg dijela svijeta, odnosno iz naše zemlje“ rekao je Ðurić.

On je ukazao da je pravi ponos biti predstavnik Srbije na najvećoj američkoj smotri naoružanja i vojne opreme iz čitavog svijeta, i boriti se za to da namjenska industrija Srbije bude prihvaćena i uzeta u razmatranje.

"Ponosni smo na to što srpska odbrambena industrija učešćem na ovom sajmu - i to ne bilo kakvim, nego ovako zapaženim i na ovakvom mjestu - pokazuje svoju snagu i svoje uzdizanje. To nije uspon samo odbrambene industrije Srbije, nego i ukupnih odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Srbije, s obzirom na to da je „Nora“ uvedena i u standardno naoružanje naših oružanih snaga“, ocijenio je Ðurić.

Pored „Nore“, Ðurić je istakao da su na ovom Sajmu izloženi i drugi proizvodi JP „Jugoimport SDPR“, poput bespilotnih letjelica „Gavran“, navođenih raketa „Alas“ sa dometom od 25 kilometara, kao i raketa „Nova“.

"Ovo je prava izložba i demonstracija napretka i razvoja srpske odbrambene industrije“, zaključio je on.

Sajam proizvoda namjenske industrije „AUSA“ u organizaciji Udruženja Kopnene vojske SAD tradicionalno se održava svake godine i predstavlja najveći međunarodni događaj ove vrste na američkom tlu.