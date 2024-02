Namjenska industrija BiH osvojila tržište Saudijske Arabije

RIJAD, KONJIC, BRATUNAC - Kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini na sajmu vojne industrije "World Defense Show 2024", koji je održan od 4. do 8. februara u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, potpisale su višemilionske ugovore.

Iz kompanije "Igman" iz Konjica saopštili su da su potpisali dva nova ugovora u vrijednosti od 80 miliona KM.

Ovu kompaniju predstavljali su direktor Đahid Muratbegović i izvršni direktor Armin Sarajlić, te su bili u pratnji Razima Čolića, ambasadora BiH u Saudijskoj Arabiji.

"Igman" je potpisao ugovore sa Nacionalnom gardom i Ministarstvom odbrane Kraljevine Saudijske Arabije.

"Kraljevina Saudijska Arabija jedan je od ključnih pokretača globalne vojne industrije. Pokazuju to i podaci o konstantnom ulaganju u jačanje njihovih obrambenih kapaciteta, stoga raduje činjenica da svoje oružane snage opskrbljuju našim proizvodima. Dokaz je to naše kvalitete i spremnosti da odgovorimo jednom zahtjevnom tržištu, te posebno raduje kontinuirana suradnja s obrambenim institucijama Kraljevine Saudijske Arabije započeta prije nešto više od desetljeća", navodi Muratbegović u saopštenju iz ove kompanije.

Višemilionski ugovor je u Rijadu potpisala i kompanija "Tehnički remont Bratunac".

Oni su potpisali ugovor sa holdingom "Saudi hemikal" iz Saudijske Arabije, a realizacija ove saradnje je već dugo pripremana.

Slaven Ristić, većinski vlasnik "Tehničkog remonta Bratunac" (TRB), rekao je za "Nezavisne novine" da je ovaj ugovor kruna višegodišnjeg rada i truda.

"Mi pokazujemo da pronalazimo tržište svugdje u svijetu, što je potvrda našeg kvaliteta svih ovih godina. Osvojili smo tržište Saudijske Arabije, ugovor je višemilionski i dugogodišnji. U pitanju je transfer tehnologija i zajednička proizvodnja nekih naših proizvoda. Ugovor je veoma značajan za našu kompaniju. Ovo će omogućiti dodatna zapošljavanja u 'Tehničkom remontu Bratunac'. To je rezultat ne samo mene, nego kompletnog tima u našoj firmi koji je radio uporno. Testovi saudijskog holding bili su veoma zahtjevi i dugo su birali partnera za ovaj projekat, a izabrali su nas. Uspješno smo odgovorili na veoma zahtjevne analize naše tehnologije i proizvoda i to jasno govori o visokom kvalitetu i pouzdanosti naših proizvoda. To dovoljno govori koliko smo mi ozbiljna kompanija i koliko se cijeni naš rad", naglasio je Ristić.

Inače "World Defense Show 2024" je ove godine okupio više od 750 izlagača iz više od 45 zemalja.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom prošle godine namjenska industrija je izvezla proizvode u vrijednosti oko 241 miliona KM.

Kako se vidi u ovim podacima, najviše su se izvozili bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija te njihovi dijelovi.

Tokom prošle godine najviše se izvozilo oružja u Sjedinjene Američke Države.

Slijedi izvoz u Bugarsku, Tursku i Saudijsku Arabiju.

Oružje se još izvozilo u Srbiju, Slovačku, Njemačku, Kongo, Češku i druge zemlje.

