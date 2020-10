"Nevidljivi" muzejski eksponat - F117 definitivno poslat u istoriju

Revolucionarni američki bombarder F-117A Nighthawk, kod nas najpozatiji po tome što je tokom NATO bombardovanja 1999. godine "završio" u blatu u ataru sremskog sela Buđanovci, oboren raketom 250. raketne brigade PVO Vojske Jugoslavije, i definitivno je okončao svoju karijeru i završio u muzeju.

Prvi borbeni avion u istoriji, napravljen u tzv. stelt tehnologiji u službi Američkog ratnog vazduhoplovstva (USAF) nalazio se od 1983. do 2008. godine.

Budući da je razvijan početkom '80-ih godina prošlog veka, njegova inovativnost se najviše ogleda u tome što je, za radare neuočljiva "stelt" tehnologija, razvijana uz veoma ograničenu upotrebu računara, naročito kada je bilo potrebno izvesti složene proračune površina radarskog presjeka, koji predstavljaju osnovu složene konstukcije površina koje odbijaju radarske talase.

Proizvedeno je ukupno 64 primjerka ovog, od čega su 5 bili prototipovi. F-117A je učestvovao u američkim borbenim operacijama u Panami, Iraku i na prostoru bivše Jugoslavije.

Vojska Jugoslavije je zvanično prva i jedina u svijetu koja uspjela obori avion tog tipa, 27. marta 1999. godine, i tako srušila mit o njegovoj "nevidljivosti". Avion je pogođen raketom ruskog raketnog sistema S-125 Neva-M.

Remember when people say Russian air defenses are trash, an outdated S-125 shot down a then highly advanced F-117 Nighthawk stealth jet in Serbia. It's all about the operator of the system. pic.twitter.com/EfT1o5K0pp