Njemački PVO sistemi kratkog dometa u Ukrajini

Njemački proizvođač Rajnmetal (Rheinmetall) isporučio je Ukrajini dva nova PVO sistema kratkog dometa koji još nisu uvedeni u naoružanje Bundesvera ni drugih zemalja, kako bi ih testirao u realnim borbenim uslovima.

Sistemi Skajneks (Skynex), zasnovan na automatskom protivavionskom topu švajcarskog proizvođača Erlikon (Oerlikon) MK3 kalibra 35 mm i Skajrendžer (Skyranger) kalibra 30 mm, pokazuju snimci objavljeni na internetu, već su upotrebljeni u odbrani vojnih ciljeva u blizini Kijeva od napada ruskih bespilotnih letjelica, piše Balkanska bezbednosna mreža.

Kompanija Rajnmetal ranije je objavila da će do kraja godine Kijevu isporučiti dva sistema Skajneks, brzine paljbe do 1.000 granata u minuti i efektivnog dometa do 4.000 metara.

U borbenom kompletu su 252 granate a kratkotrajno može ispali 200 projektila u minuti.

Velika brzina gađanja važna je zbog gustine vatre u borbi protiv malorazmjernih i brzih dronova koje Rusija svakodnevno koristi u napadima na ukrajinsku vojnu infrastrukturu.

Sistem je postavljen na kamion sa pogonom na sva četiri točka i prvenstveno je namjenjen borbi protiv bespilotnih letjelica i krstarećih raketa kratkog dometa a u tu svrhu koristi municiju od 35 mm sa programiranim dejstvom poznatu pod skraćenicom AHEAD - Advanced Hit Efficiency And Destruction.

Ta municija pokazala se mnogo isplativijom za uništavanje ciljeva poput bespilotnih letjelica u odnosu na radarski vođene rakete poput onih sa takođe nemačkog PVO sistema IRIS-T koji je ranije ove godine isporučen ukrajinskim oružanim snagama.

Procjene kompanije Rajnmetal govore da je za uništavanje mete u vazdušnom prostoru sistemom Skajneks cijena utrošene municije oko 4.000 evra, što je skoro 100 puta manje u odnosu na dejstva sistema poput IRIS-T.

Topom je moguće upravljati daljinski zahvaljujući Skajmaster (Skymaster) upravljačkom sistemu dok radar Erlikon X-TAR3D obezbjeđuje trodimenzionalnu sliku situacije u vazdušnom prostoru sa dometom otkrivanja ciljeva od 20 do 50 kilometara.

Sistem Skajrendžer 30 koristi automatski top Eerlikon KSA kalibra 30 mm, dometa tri kilometra a brzine paljbe 1.200 metaka u minuti. Poput sistema Skajneks, koristi municiju koja se aktivira u blizina cilja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.