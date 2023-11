Novi dronovi brinu Ukrajince: Karbon otežava obaranje "Gerana"

Prilikom nedavnog napada na Kijev i nekolicinu gradova u centralnoj i sjevernoj Ukrajini ruska vojska po prvi put upotrijebila je bila nove dronove-kamikaze "Geran".

Za razliku od prvih verzija koje su bile bijele boje, nove verzije su bile crne i bile su tiše u podnosu na prethodne što je stvaralo muku kod ukrajinske PVO.

Na objavljenim fotografijama oborenih dronova kamikaza vidjelo se da su crne boje. Prva vijest koja se tad pojavila ukazivala je da je Rusija počela da farba u crnu boju "Gerane".

#‌BREAKING: #Russian Aerospace Forces conducted one of their largest drone attacks at #Kyiv/#Kiev, capital city of #Ukraine this morning. They used over 40 Geran-2 (#Iranian Shahed-136) Kamikaze drones to target a variety of buildings, also to waste surface to air missiles of… pic.twitter.com/h2FcJFaXbo