Novo ubojito oružje presudilo bitku za Avdejevku

KIJEV - ​Oslabljene zbog nedovoljne obuke, primitivnog naoružanja i centralizirane kontrole, ruske vazdušne snage jedva su uspijevale biti podrška kopnenim trupama u prve dvije godine specijalne vojne operacije na tlu Ukrajine. ​Posljednjih sedmica, međutim, sve se promijenilo na nebu iznad Avdejevke - bivšeg ukrajinskog bastiona sjeverozapadno od okupiranog Donjecka u istočnoj Ukrajini, piše "Forbes".

Rusi su bacali satelitski navođene precizne bombe s udaljenosti od 40 kilometara na Avdejevku, sedmicama prije nego što je desetak ruskih brigada konačno, nakon četiri mjeseca žestokih napada, natjeralo ukrajinsku 110. mehanizovanu brigadu da se povuče iz razrušenog grada na zapad.

Sada, kada su Rusi konačno shvatili kako najučinkovitije podržati kopnene jedinice iz vazduha, možemo istu taktiku očekivati i u drugim sektorima linije fronta dugačke 965 kilometara. Strateško bombardovanje Avdejevke iz vazduha moglo bi "nagovijestiti promjenu u ruskim operacijama drugdje duž linije sukoba", ustvrdio je Institut za proučavanje rata.

Rusko vazduhoplovstvo ima hiljadu lovaca-bombardera za prvu liniju odbrane, oko 10 puta više borbenih letjelica u odnosu na ukrajinsko vazduhoplovstvo. Impresivna nadmoć nije se pretvorila u potpunu kontrolu vazduha nad Ukrajinom kada su ruske kopnene snage kretale u napade u februaru 2022. godine.

"Od početka marta 2022. ruske vazdušne snage izgubile su sposobnost djelovanja u vazdušnom prostoru pod kontrolom Ukrajine, osim na vrlo malim visinama zbog nemogućnosti da pouzdano potisnu ili unište sve učinkovitije, dobro raspršene i mobilne ukrajinske raketne sisteme zemlja-vazduh, objasnili su Džastin Bronk, Nik Rejnolds i Džek Vatling u izvještaju iz novembra 2022. za Kraljevski institut za ujedinjene službe (RUSI) u Londonu.

These are the conditions in which Ukrainian forces have been fighting in #Avdiivka: not a single house intact. russia is dropping on average 50 KAB 500 kg or 250 kg guided bombs on the city daily, reducing it to rubbles, until nothing left but ruins. Another accomplished urbicide pic.twitter.com/TUCN1spU32