Objavljen snimak kako je 100 miliona dolara vrijedan avion F-35 završio u moru

Procurio je video snimak koja pokazuje trenutak u kojem je borbeni avion Kraljevskog ratnogvazduhoplovstva F-35B umjesto na nebu, završio u moru tokom pokušaja uzlijetanja, piše Sky News.

Riječ je o incidentu koji se dogodio 17. novembra ove godine na britanskom nosaču aviona HMS Queen Elizabeth koji se u tom trenutku nalazio negdje u Mediteranu.

Sky News tvrdi da je, prema njihovim informacijama, video autentičan. Na samo snimku vidi se kako avion vrlo polako ide prema rampi za uzlijetanje te potom pada preko nje, dok se pilot uspješno katapultirao čime je izbjegnuta tragedija.

Iako tačan uzrok službeno još nije potvrđen, britanski mediji nagađaju da se radi o ljudskoj greški, a ne tehničkom nedostatku na samom avionu.

