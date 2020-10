Objavljeni snimci ruske baze u Siriji, stigli "panciri" i novi radari

Ruska vojska je svoju bazu u zapadnoj Siriji, u kojoj je već smješten PVO sistem velikog dometa S-400, dodatno ojačala Pancirima i novim radarima.

Novi satelitski snimci objavljeni danas otkrili su nam da je baza, koja se nalazi nedaleko od drevne tvrđave Masijaf na zapadu Hame ojačana sa najmanje tri sistema kratkog dometa Pancir S1.

Upravo "Pancir S1" čini okosnicu odbrane ruskih postrojenja u Siriji, prije svega vazduhoplovne baze Hmejmim i vojne luke Tartus. Sistem se pokazao vrlo efikasnim protiv naoružanih bespilotnih letjelica i malih projektila, poput raketa Grad.

Na istim snimcima je moguće primijetiti još jedno pojačanje - 48JA6 Podlet K1, 3D radar koji ima domet od 200 do 300 kilometara.

Russia has placed now a total of three Pantsir-S to protect its S-400 mountain site in Syria. In the same compound the Syrian S-300PM2 with another Pantsir-S pic.twitter.com/mROo27EbLG