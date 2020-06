Od ruskog nuklearnog torpeda odbrana ne postoji

Torpedo može nositi bojeve glave teoretski od 10, 20 do 50 megatona, a detonacija pred istočnom ili zapadnom obalom Amerike, gdje živi najveći dio američke populacije, mogla bi izazvati cunami od preko 500 m.

"Posejdon" je oružje koje je otvorilo potpuno novu perspektivu rata na strateškoj razini, kaže Jakov Kedmi, bivši šef izraelske službe "Nativ". Od ruskog supertorpeda koji je u stanju uništiti milionski obalski grad odbrana trenutno ne postoji.

Nakon ruske obznane o posjedovanju novog torpeda pod nazivom "Posejdon" u svijetu su krenule spekulacije oko mogućnosti novog oružja. Britanski stručnjaci su ga nazvali "oružjem sudnjeg dana". Signal za alarm prvi se put pojavio 2016. godine, međutim, u to vrijeme se spekuliralo o stvarnim mogućnostima novog ruskog "čuda od oružja".

Danas su spekulacije prestale. "Posejdon" je, po riječima Kedmija, nekadašnjeg šefa izraelske službe "Nativ", oružje koje je otvorilo potpuno novu perspektivu rata na strateškom nivou, od kojeg odbrana trenutno ne postoji. A evo i zašto.

Britanski vojni stručnjaci prvi su nazvali ovo oružje "oružjem sudnjeg dana", po rečima Jakova Kedmija, ne bez razloga. Pristup razvoja ovog oružja je potupno revolucionaran. Torpedo se kreće na nuklearni pogon i teoretski domet pod vodom mu je od 10.000 km do neograničenog dometa. Brzina pod vodom je 200 km na sat, što je do sada bilo nezamislivo. Dubina na kojoj se torpedo može kretati je 1000 m, dok vojne podmornice ruske i američke proizvodnje operišu na maksimalnim dubinama od 400 do 500 m. Perspektiva upotrebe ovog oružja, po njegovim riječima, sasvim je jasna - protiv Amerike. Sjedinjene Američke Države je od uništenja i ratnih pošasti štitio okean, tako da su u svim prethodnim ratovima mogli biti medijatori i učesnici sukoba, dok se njihova teritorija razvijala. Okean, međutim, nije više američki saveznik.

Po riječima Kedmija, torpedo može nositi bojeve glave teoretski od 10, 20 do 50 megatona, a detonacija pred istočnom ili zapadnom obalom Amerike, gde živi najveći dio američke populacije, mogla bi izazvati cunami od preko 500 m. Prosječna visina talasa tokom potresa u Indijskom okeanu bila je oko 16 metara, a maksimalna do 28. Posledice su bile razorne. Cunami izazvan torpedima "Posejdon" mogao bi uništiti sve na svome putu po dubini od 500 km, što bi bio kraj za Ameriku. Glavni razlog zašto je novi torpedo otvorio novo polje ratovanja je taj da od njega trenutno nema odbrane. O načinu kojim se upravlja torpedom na daljinu se spekuliše, dok je sasvim jasno da postoji mogućnost programiranja putanje. Što se tiče lociranja torpeda, prilikom kretanja maksimalnom brzinom moguće ga je registrirovati iz satelita, dok ga je pri minimalnim brzinama teško otkriti i pratiti.

Čak se i pri lociranju torpeda postavlja pitanje čime bi ga presreli na dubini od 1 km pri brzini od 200 km i pri upotrebi lažnih torpeda robota koji bi se kretali u rojevima. Presresti ovaj torpedo je gotovo nemoguća misija. Pored izazivanja termonuklearnog udara i stvaranja cunamija, on detonacijom u blizini američke obale može izazovati i potres. Kao i u prvom slučaju, američki gradovi na obalama gdje živi najveći dio populacije bili bi zbrisani. Izvan apokaliptičnog scenarija novi torpedo ima mogućnost s nuklearnim punjenjem uništiti grupu od 20 brodova i vojne luke i pomorske baze.

Zaključak Jakova Kedmija je kratak. "Posejdon" je novo čudo od oružja od kojeg trenutno nema odbrane. Rusija je s novom tehnologijom možda i decenijama ispred američkih ili britanskih analoga koji su u razvoju.

(srbijadanas)