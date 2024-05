Pokrenuta proizvodnja prvog turskog tenka Altay

ISTANBUL - Turska je pokrenula masovnu proizvodnju svog prvog glavnog borbenog tenka Altay, izjavio je Haluk Gorgun, šef turske agencije za odbrambenu industriju.

"Pokrenuli smo masovnu proizvodnju tenkova Altay", rekao je Gorgun televiziji TRT Haber.

On je dodao da je tenk nadograđen da bi zadovoljio savremene borbene uslove.

Gorgun je rekao da je lokalizovana proizvodnja određenog broja tenkovskih sistema i povećana njegova borbena efikasnost, prenosi Srna.

Planirano je da prva serija od 250 ovih tenkova bude isporučena turskoj vojsci 2025. godine.

Projekat Altay realizuje se prema sporazumu koji su potpisali Ministarstvo odbrane Turske i turska kompanija "Otokar" u martu 2007. godine.

Pošto Turska nije imala iskustva u proizvodnji tenkova, Otokar je potpisao ugovor sa južnokorejskom kompanijom "Hjundai rotem" o zajedničkom razvoju prototipa novog tenka.

Prema ugovoru, "Hjundai rotem" prenio je u Tursku sve tehnologije koje se koriste u južnokorejskom tenku "K2 blek panter".

#UPDATE Two new Turkish ALTAY main battle tanks with South Korean propulsion units have been officially delivered to the Turkish Land Forces for testing purposes.#Turkey ( April 24,2023) pic.twitter.com/OdhYYrJLdg