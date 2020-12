Pola vijeka viteškog "broja 1"

Na zasjedanju američke Nacionalne asocijacije za oružje 1966. godine poznata firma "Ruger" predstavila je odabranim američkim novinarima iz lovačkih i oružarskih revija četiri prototipa nove jednometne puške. Anahroni mehanizam novog oružja bazirao se na sistemu sa vertikalnim blok zatvaračem koji je u Škotskoj patentirao John Farquharson još 1872. godine i puška nije privukla neku naročitu pažnju.

Ali, kako je to kasnije u svom članku objasnio jedan od prisutnih novinara: "Lovac sa jednometkom mora vrlo vješto prikradati divljači, pažljivo procjeniti udaljenost, birati najpovoljnije mjesto i trenutak za hitac i, naravno, mora biti odličan strijelac, a sve ovo ga čini većim lovcem od kolege sa puškom repetirkom."

Nova "Rugerova" jednometka zaista je bila dizajnirana da privuče pažnju lovaca sa tradicionalnim, viteškim pristupom lovu, onih koji dobro razumiju i rado prihvataju njegov izazov, sa svim prednostima i manama kakve takav lov sa sobom nosi. Pušku su konstruisala i razvila dva poznata "Rugerova" inženjera Hari Sefrid i Leri Larson i ona je zbog svoje estetike, karakteristične za 19. vijek, trebalo da bude nazvana "Victorian" (zbog viktorijanske Engleske), ali je to ime nakon uvođenja u proizvodnju promijenjeno.

Čuveni britanski istraživač, oficir i profesionalni lovac Frederik Selous redovno je na safarije u Afriku nosio svoju omiljenu pušku sistema "Farquharson" u kalibru .461 Gibbs.

Od tada pa do danas puška nije mijenjala ime i širom svijeta poznata je po svom simboličnom "jednometnom" nazivu "No. 1" (broj 1).

Fabriku "Sturm, Ruger & Co." osnovali su 1949. u gradu Sautportu, u američkoj saveznoj državi Konektikat, preduzetnik Aleksander Mekormik Starm i talentovani pronalazač, jedan od poznatih i dokazanih oružarskih umova 20 vijeka - Vilijam Baterman Ruger.

Od djetinjstva zainteresovan za oružje, Ruger je kao student u jednoj sobi napravio radionicu i konstruisao puškomitraljez. Tehničke crteže dostavio je 1938. vojnoj komisiji. Oficirima se konstrukcija toliko dopala da su mladog Rugera posavjetovali da postane konstruktor oružja. Tako je i bilo, a deset godina kasnije, 1948. godine, Ruger i njegov partner Aleks Starm predstavili su prvi proizvod novoosnovane firme - bio je to čuveni sportski poluautomatski pištolj Ruger Standard u kalibru .22lr. koji je brzo osvojio ne samo srca sportskih i rekreativnih strijelaca već je usvojen od strane američke vojske kao pištolj za vježbu. Tokom 53-godišnje vrlo uspješne karijere Ruger je pomogao u razvoju i sam patentirao na desetine različitih modela sportskog i lovačkog oružja, od kojih su neki postigli ogroman uspjeh i popularnost čim su se pojavili, poput poluautomatskog karabina "mini 14".

Firma "Ruger" je, kao pravi inovator u industriji oružja, pojedine već poznate konstrukcije dodatno usavršavala i prilagođavala vremenu. Upravo takav slučaj bio je i sa jednometnim lovačkim karabinom "Ruger No. 1". Pojava ovog karabina izazvala je u prvi mah nedoumicu kod jednog dijela stručne javnosti i logika pokretanja proizvodnje puške tako prevaziđene konstrukcije dovođena je u pitanje.

Jednometni karabin sa blok zatvaračem "No. 1"

Međutim, dizajn novog "Rugerovog" modela "No. 1" nije predstavljao prostu kopiju puške viktorijanskog pronalazača Johna Farquharsona - bila je to zanovljena i osavremenjena inkarnacija stare škotske konstrukcije. Iako se otvaranje zatvarača i dalje vrši angažovanjem poluge, smještene odmah ispod branika okidača, novu akciju koju je sa sobom donijela puška "Ruger No. 1" karakteriše usavršavanje osnovne prednosti pušaka ovog tipa nad repetirkama. Ta prednost ogleda se u dužoj cijevi pri istoj ukupnoj dužini oružja, čime su omogućeni nešto veća početna brzina zrna i bolja preciznost.

Ali, radilo se o još nečemu. Vertikalni blok zatvarač sposoban je da bez problema podnese i najveći pritisak i vrlo lako se može prilagoditi praktično svim postojećim puščanim kalibrima, pri čemu funkcioniše veoma pouzdano, bez greške i ograničenja sa svim vrstama čaura. Primjena takvog "topovskog" zatvarača pokazala se kao pun pogodak i puška doživljava ogroman uspjeh i popularnost. Pored toga, polugu smještenu ispod branika obarača kojom se otvara i zatvara blok zatvarač angažuju lako i desnoruki i ljevoruki strijelci. Pokazalo se takođe da uz malo vježbe strijelac može vrlo brzo prepuniti pušku.

Punjenje puške obavlja se na sljedeći način. Potrebno je prvo oružje ukočiti pritiskom na klizno dugme kočnice locirano na vratu kundaka. Zatim pristupamo otvaranju blok zatvarača. Palcem i kažiprstom pritisnemo automatsku kočnicu na vratu poluge zatvarača, čime je omogućeno njeno pomjeranje i polugu rotiramo do kraja. Time smo vertikalni zatvarač pomjerili u njegovu krajnju donju poziciju unutar sanduka, a istovremeno smo zapeli i skriveni oroz. Preostaje nam da ručno uvedemo metak u cijev i polugom zatvorimo, odnosno podignemo zatvarač (pri čemu se čuje jasan klik, što je znak da je poluga zabravljena za štitnik obarača i osigurana od pomjeranja). Puška je sada zapeta i napunjena, a nakon što je otkočimo, spremna je za paljbu. Iako je oroz sakriven u mehanizmu, njegov rep u zapetom položaju izviruje sa donje strane sanduka i služi kao indikator - tako znamo da je oružje zapeto.

Prve serijski proizvedene puške bile su u kalibru .308. Win, a postepeno se počinju izrađivati u praktično svim američkim i evropskim popularnim kalibrima.

Tri početne varijante C22L, S26M i S24H, koje su se međusobno razlikovale po dužini cijevi i masi, kasnije će biti nadopunjene brojnim podmodelima i verzijama. Na puške je, naravno, moguće montirati optički nišan.

Od uvođenja 1967. godine pa do danas jednometni lovački karabin "Ruger No. 1", sa masivnim topovskim blok zatvaračem, zahvaljujući ogromnoj paleti karabinskih kalibara u kojima se izrađivao i još izrađuje, svestran je i praktičan lovački izbor za apsolutno sve prilike i sve kontinente, a zbog svoje veoma jednostavne, spartanske konstrukcije čest je u rukama viteških lovaca.