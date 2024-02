Poletio prototip turskog lovca pete generacije (VIDEO)

ANKARA - Prvi turski domaći lovac 5. generacije KAAN poletio je danas na svoj prvi samostalni let sa čime je zvanično za Tursku koja je bila u programu F-35, a izbačena poslije kupovine ruskog PVO sistema S-400 započela nova era.

KAAN je zapravo prva turska letjelica, sa čime se ta zemlja upisala u listu država pored Kina, SAD i Rusije koja će moći da proizvodi lovac 5. generacije. Na tom putu trenutno se nalaze Južna Koreja , Indija i Japan.

Treba podsjetiti da je KAAN još uvijek tehnološki demonstrator, koji će poslije ispitvanja vjerovatno u predserijskom proizvodnji što zavisi isključivo od uspješnosti obavljenih testova.

Put ka turskom lovcu 5. generacije krenuo je 2010. godine kada su se pojavile slike letjelice koja je označena kao prvi turski domaći lovac. Međutim, Turska je uveliko bila u projektu američkog lovca F-35 i Ankara je trebala da postane jedan od najvećih korsnika ove letjelice koja je nazvana TFX KAAN.

Kada je Ankara odlučila da kupi S-400 a ne MIM-104 Patriot PAC-3 zaprepastila je Amerikanci koji su Tursku bukvalno najurili iz programa razvoja i proizvodnje lovca F-35 koji će zamijeniti u većini članica NATO borbene avione F-16, F-18 i JAS-39 Gripen.

Plan sa lovcem 5. generacije KAAN bio je da se zamijeni ostarjela flota turskih lovaca F-16. Nedavno je Vašington dao zeleno svjetlo za modernizaciju turskih F-16 i kupovinu verzije BLOK 70/72 poznate i pod oznakom Viper.

Dva motora koja se koriste su američke proizvodnje GE F110, ali Ankara je pokrenula koncept sopstvene proizvodnje borbenog aviona.

Raniji planovi su govorili da se prvi avion KAAN trebao vinuti u nebo 2025, međutim turska vazduhoplovna industrija je to uspjela godinu dana ranije.

Nedavno je i ukrajinski ambasador u Turskoj saopštio da će ta zemlja biti prvi inostrani kupac ovgo lovca 5. generacije.

King of the King - KAAN, The 5th Generation Advanced Fighter Jet. Turkiye became the world's 3rd nation after the US and China to develop a true 5th Gen fighter jet!! This will be a golden dagger for Turkiye's future foreign policy!! pic.twitter.com/x9HErXguSu