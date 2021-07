Pravi pištolj koji izgleda kao Lego igračka, hitno zatražen prekid proizvodnje

Američki proizvođač oružja "Kalper presižon" prepravio je dizajn popularnog pištolja "glok" da izgleda kao dječja igračka napravljena od "lego" kocki.

Danskom gigantu "Legu" se to nikako nije dopalo.

"Evo jednog od onih dječačkih snova koji se ostvario", navodi se u reklami "Kalper presižona" za modifikovani "glok 19", prigodno nazvan "blok 19".

Kako kažu, postoji određene satisfakcija u pucanju iz pištolja, a ovo je jedini način da tu vrstu zabave približe ljudima koji su protiv toga - novim i zabavnim dizajnom oružja, prenosi B92.

Sa druge strane Atlantskog okeana, kompanija "Lego" je odmah zatražila prekid proizvodnje pištolja, jer crvena, plava i žuta boja, koje prekrivaju pištolj, automatski asociraju na poznatu kompaniju namijenjenu proizvodnji dječijih igračaka.

Kada je Šenon Vots iz organizacije "Mame zahtijevaju akciju" prvobitno vidjela novi dizajn oružja, zatražila je od kompanije "Lego" da reaguju.

"Naša organizacija se obratilu Legu, koji je odmah preko suda poslao zahtjev za momentalni prekid proizvodnje", priča ona.

Iz "Kalper presižona" navode da su "blokom 19" htjeli da pokažu da je "oružje za svakoga" i da "posedovanje i odgovorno korišćenje oružja može da bude veoma zadovoljavajuća aktivnost".

Raznobojni dizajn poluautomatskog pištolja neodoljivo podsjeća kao da je sklopljen od kockica crvene, plave i žute boje popularne danske kompanije.

This "Lego Glock" is an actual thing you can buy, build and shoot: "...honestly what childhood toy is more welcoming than a big ole pile of blocks:” https://t.co/wBXl5GP6an Unintentional shootings among children have risen by 30% in the past year. pic.twitter.com/ZmQXiefOE7