Prikazano kako britanski DragonFire uništava mete (VIDEO)

Objavljeni su prvi javni snimci najmoćnijeg britanskog laserskog oružja DragonFire.

Britansko Ministarstvo odbrane je u januaru ove godine sprovelo testiranje laserskog naoružanja dugog dometa DragonFire (Zmajeva vatra), koje je tada uspješno pogodilo nekoliko vazdušnih ciljeva.

U tom trenutku, DragonFire i ono što su njegovi potencijali, ostao je pod velom tajne jer nije previše toga objavljeno u javnosti.

Rečeno je samo da je "sredstvo za uništavanje ciljeva sposobno da pogodi bilo koji vidljivi cilj".

Sada su na društvenim mrežama objavljeni prvi video snimak ovog laserskog naoružanja u akciji, a ističe se "snaga lasera koji može da pokosi mete brzinom svjetlosti".

Međutim, kada pogledate snimak vjerovatno ćete biti razočarani jer u njemu nema previše novih detalja. Vidljiv je laserski zrak koji uništava dron, i to u laboratoriji, kao i pravi hitac usmjeren ka meti u vazduhu.

Vjerovatno je da se radi o snimku kreiranom kroz poseban filter i digitalno dorađenom, kako bi sve izgledalo atraktivnije. Ali svakako imamo dodatni uvid u mogućnosti Zmajeve vatre, prenosi B92.

Watch the first ever video of the UK’s laser weapon DragonFire Newly declassified footage shows the power of the laser to cut down targets at the speed of light. pic.twitter.com/q5BBAx3P1t