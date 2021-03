Prizemljeni avioni VRS i dalje trunu

BANJALUKA - U Mahovljanima, kod Banjaluke, već 14 godina propadaju 22 aviona bivše Vojske RS, a pokušaji da se oni ili osposobe ili prodaju Srbiji, koja je za neke od njih iskazala interes, nisu urodili plodom.

U Ministarstvu odbrane BiH su nam rekli da je odluka o sudbini tih aviona na Predsjedništvu BiH, ali da dosad nije postignuto nikakvo rješenje šta da se s njima uradi.

"Zato vam ne možemo dati preciznije podatke o statusu aviona OS BiH", odgovorili su oni.

Podsjećanja radi, radi se o 22 aviona koje je VRS koristila tokom rata, a među njima je sedam aviona orao, 14 jastrebova i jedan supergaleb G-4.

"Nezavisne" su o ovom problemu pisale još 2009. godine, kada je postojala šansa da budu prodati Srbiji, a Igor Crnadak, tadašnji zamjenik ministra odbrane BiH, nam je tada rekao da je u nekoliko navrata u kapacitetu svoje funkcije dovodio predstavnike Ministarstva odbrane Srbije, koji su obavili inspekciju aviona i napravili popis onoga što bi za njih bilo zanimljivo. Crnadak nam je tada rekao da je obavio razgovore i s predstavnicima NATO-a i da je i s te strane omogućeno da se ovaj posao riješi.

Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda i dobar poznavalac istorijata ovih aviona, nam je rekao da čak i danas postoji potencijalni interes Srbije da se kupe orlovi i supergaleb, jer je Ministarstvo odbrane te zemlje krenulo u obnavljanje resursa ove vrste avijacije.

"U sklopu tog programa čak su izvršili remont nekih orlova koji su bili muzejski primerci kod Muzeja u Surčinu, a oni su u kudikamo gorem stanju od aviona na banjalučkom aerodromu, koji su uskladišteni unutar armiranobetonskih skloništa", kaže Radić. Ostatak aviona bi se, kako on procjenjuje, mogao prodati privatnim entuzijastima, ali vjerovatno samo za neku simboličnu naknadu.

Druga varijanta je da se avioni konzerviraju za muzej, ali ni tu, kako ističe, nije išlo sve kako treba.

"Poznato mi je da je RS jednom pokretnula to pitanje, ali se u Sarajevu pojavio problem izlaganja te vrste tehnike. To su ipak avioni koji su tokom rata leteli u sastavu VRS. Treći RS pešadijski puk Oružanih snaga ima interes da to bude izloženo. Posle nisam pratio šta se s tim dešavalo, ali očigledno se tu ništa nije napravilo", kaže on.

Prema njegovim riječima, 2009. godine u Doboju je postignut načelni sporazum da se proda neperspektivna vojna imovina na način da OS BiH dobiju 20 odsto, a entitet s kojeg oprema potiče ostatak, ali tvrdi da je Sarajevo blokiralo da se to proda.

"RS je napravila spisak svoje tehnike, u FBiH nisu, i to je onda otežalo celu stvar. Osim toga, u tom periodu se pojavilo nekoliko velikih afera prodaje vojne opreme koja je formalno bila otpisana, samo da bi se kasnije prodala, pa je i to onda usporilo pregovore", navodi Radić.

Vojni stručnjaci smatraju da bi avioni mogli biti osposobljeni za patroliranje u vazdušnom prostoru BiH, ali, kao i Radić, smatraju da bi to bilo jako skupo za zemlju sa slabom ekonomijom poput BiH.

Radić kaže da se, da su avioni odmah prodati, mogla za njih dobiti mnogo veća suma, a da bi se, ako bi bili prodati danas, moglo dobiti relativno malo novca.